Олег Винник записав новий хіт до Дня Незалежності
Сьогодні, 19:03
Співак Олег Винник готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.
Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго, - повідомляє Уніан.
Олег Винник обожнює дражнити своїх фанаток-вовчиць новими знімками в Instagram. Нещодавно він порадував прихильниць, заявивши, що готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.
Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго.
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Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго, - повідомляє Уніан.
Олег Винник обожнює дражнити своїх фанаток-вовчиць новими знімками в Instagram. Нещодавно він порадував прихильниць, заявивши, що готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.
Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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