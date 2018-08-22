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Олег Винник записав новий хіт до Дня Незалежності

Олег Винник записав новий хіт до Дня Незалежності
Співак Олег Винник готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.

Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго, - повідомляє Уніан.

Олег Винник обожнює дражнити своїх фанаток-вовчиць новими знімками в Instagram. Нещодавно він порадував прихильниць, заявивши, що готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.

Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго.



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Теги: Олег Винник, День Незалежності
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