Олег Винник записав новий хіт до Дня Незалежності

Олег Винник готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.



Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго, - повідомляє Уніан.



Олег Винник обожнює дражнити своїх фанаток-вовчиць новими знімками в Instagram. Нещодавно він порадував прихильниць, заявивши, що готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.



Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго.



Прем'єра нової композиції "Вишиванка" вже завтра! Чекаєте? #олегвинник #вишиванка #незалежність Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Сер 2018 р. о 3:01 PDT



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