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У луцькому «кварталі халабуд» жив заробітчанин, бо знімати житло — дорого. ВІДЕО

У луцькому «кварталі халабуд» жив заробітчанин, бо знімати житло — дорого. ВІДЕО
На території стихійного наметового містечка, яке нещодавно біля Стиру знесли луцькі муніципали, мешкав житель Рівненської області.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Як повідомили у прес-службі муніципальної варти, чоловік вирушив на Волинь на заробітки та вирішив, що знімати житло - задорого. Саме тому, мовляв, побудував такий прихисток на березі річки.

На цього чоловіка оформили адміністративний протокол.

Інший чоловік, який там мешкав, був раніше судимий та під час демонтажу "халабуд" скоїв крадіжку.

Нагадаємо, на території заплави річки Стир впродовж двох днів інспектори Департаменту муніципальної варти Луцька демонтують наметове містечко. Громадяни, які там проживали, облаштували на території спальні кімнати та кухню.


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Теги: муніципали, благоустрій, демонтаж
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