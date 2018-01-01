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Аварія на Волині: чоловік потрапив до реанімації

Аварія на Волині: чоловік потрапив до реанімації
У Нововолинську на перехресті вулиць Стуса та Грушевського у ДТП постраждав велосипедист. Чоловіка доправили до реанімації.

Автопригода сталася 22серпня, - пише Нововолинський інформаційний портал.

Водій легковика Volkswagen golf сірого кольору рухався по Грушевського, а велосипедист, як розповідають очевидці, по вулиці Стуса «проти шерсті». На перехресті, неподалік 3-ї школи, сталось зіткнення.



Велосипедиста одразу забрала карета швидкої допомоги в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ, де надають необхідну допомогу.

На місці ДТП працює поліція, рух частково перекритий.



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Теги: ДТП, Волинь
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