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На Волині завершують зведення житла-довгобуду для військових

На Волині завершують зведення житла-довгобуду для військових
У Володимирі-Волинському добігає до завершення будівництво 44-квартирного житла для військових.

Про це заявив мер міста Петро Саганюк, - повідомили у міськраді.

Саганюк зокрема поділився інформацією, що наближається завершення будівельних робіт на 44-квартирному будинку для військовослужбовців.

Нагадаємо, до більшості квартир у 44-квартирному житловому будинку для військових вже провели комунікації. Підрядна організація, що будує 44-квартирний житловий будинок, здійснює роботи відповідно до графіку виконання робіт, проте були певні збої у роботі. Відхилення від графіку виникали у зв’язку з підключенням будинку до електропостачання.

До слова, будівництво не можуть завершити вже впродовж кількох років, а квартири у ньому отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.

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Теги: житло, військові, Волинь
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