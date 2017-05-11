На Волині завершують зведення житла-довгобуду для військових
Сьогодні, 21:35
У Володимирі-Волинському добігає до завершення будівництво 44-квартирного житла для військових.
Про це заявив мер міста Петро Саганюк, - повідомили у міськраді.
Саганюк зокрема поділився інформацією, що наближається завершення будівельних робіт на 44-квартирному будинку для військовослужбовців.
Нагадаємо, до більшості квартир у 44-квартирному житловому будинку для військових вже провели комунікації. Підрядна організація, що будує 44-квартирний житловий будинок, здійснює роботи відповідно до графіку виконання робіт, проте були певні збої у роботі. Відхилення від графіку виникали у зв’язку з підключенням будинку до електропостачання.
До слова, будівництво не можуть завершити вже впродовж кількох років, а квартири у ньому отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.
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Про це заявив мер міста Петро Саганюк, - повідомили у міськраді.
Саганюк зокрема поділився інформацією, що наближається завершення будівельних робіт на 44-квартирному будинку для військовослужбовців.
Нагадаємо, до більшості квартир у 44-квартирному житловому будинку для військових вже провели комунікації. Підрядна організація, що будує 44-квартирний житловий будинок, здійснює роботи відповідно до графіку виконання робіт, проте були певні збої у роботі. Відхилення від графіку виникали у зв’язку з підключенням будинку до електропостачання.
До слова, будівництво не можуть завершити вже впродовж кількох років, а квартири у ньому отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.
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