«Волинь» у драматичному матчі перемогла «Таврію» у Кубку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:52
Лише в у двох овертаймах вдалося вирішити долю матчу між «Таврією» і «Волинню» в 1/32 Кубка України з футболу.
Про це повідомила прес-служба луцького ФК.
Після поєдинку проти «Сум» на «Волинь» чекав дійсно напружений футбольний тиждень. Не дивно, що тренерський штаб на чолі з Андрієм Тлумаком чи не вперше у сезоні застосував масову ротацію ігрового складу. На вістрі атаки у команди вийшли молоді Ігор Карпенко та Олександр Климець. Саме вони зробили швидкий гол: перший віддав розрізну передачу, а другий реалізував вихід віч-на-віч з воротарем – 0:1.
Господарі поля з перших хвилин були непростим суперником, а за деякий час після пропущеного м’яча зуміли відігратися. Подача зі штрафного з лівого флангу завершилася точним ударом головою від Богдана Куксенка. До завершення першого тайму обидві команди старалися нав’язати одна одній свою гру, однак свисток арбітра на перерву зафіксував рівний рахунок.
У другому таймі підопічні Андрія Тлумака все більше почали грати з позиції сили та раз за разом намагалися створювати загрозу біля воріт суперника. Один за одним на полі з’явилися Денис Кожанов, Сергій Петько та Іван Цюпа. Утім, гостріші можливості для переможного гола втрачали гості – Сергій Сімінін відважно кинувся під удар свіжого Дмитра Жиганова, а кіпер Олександр Воробей у офіційному дебюті за «Волинь» після повернення до команди виручав під час стовідсоткових можливостей того ж таки Жиганова та Володимира Біжка.
А сам матч перейшов до стадії овертайму.
У додатковий час активніше себе проявили футболісти «Таврії». Після одного чудового моменту вони таки забили – Володимир Біжко протягнув м’яч та влучно пробив метрів з 15-ти – 2:1. Запахло смаженим, а Андрій Тлумак кинув у бій новачка команди Бруно. Як наслідок, другу додаткову «п’ятнадцятихвилинку» наші футболісти провели на одному диханні.
Спочатку у другій грі поспіль відзначився Ігор Карпенко – а гольову під його постріл віддавав якраз Бруно. А на останніх хвилинах до фінального свистка «Волинь» вирішила підсумок матчу. Денис Кожанов навісив зі штрафного, Сергій Петько поборовся за м’яч, який у підсумку дістався Василю Курку – а вже наш захисник відправив його за призначенням та забив свій перший офіційний гол за «Волинь» – 2:3.
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Про це повідомила прес-служба луцького ФК.
Після поєдинку проти «Сум» на «Волинь» чекав дійсно напружений футбольний тиждень. Не дивно, що тренерський штаб на чолі з Андрієм Тлумаком чи не вперше у сезоні застосував масову ротацію ігрового складу. На вістрі атаки у команди вийшли молоді Ігор Карпенко та Олександр Климець. Саме вони зробили швидкий гол: перший віддав розрізну передачу, а другий реалізував вихід віч-на-віч з воротарем – 0:1.
Господарі поля з перших хвилин були непростим суперником, а за деякий час після пропущеного м’яча зуміли відігратися. Подача зі штрафного з лівого флангу завершилася точним ударом головою від Богдана Куксенка. До завершення першого тайму обидві команди старалися нав’язати одна одній свою гру, однак свисток арбітра на перерву зафіксував рівний рахунок.
У другому таймі підопічні Андрія Тлумака все більше почали грати з позиції сили та раз за разом намагалися створювати загрозу біля воріт суперника. Один за одним на полі з’явилися Денис Кожанов, Сергій Петько та Іван Цюпа. Утім, гостріші можливості для переможного гола втрачали гості – Сергій Сімінін відважно кинувся під удар свіжого Дмитра Жиганова, а кіпер Олександр Воробей у офіційному дебюті за «Волинь» після повернення до команди виручав під час стовідсоткових можливостей того ж таки Жиганова та Володимира Біжка.
А сам матч перейшов до стадії овертайму.
У додатковий час активніше себе проявили футболісти «Таврії». Після одного чудового моменту вони таки забили – Володимир Біжко протягнув м’яч та влучно пробив метрів з 15-ти – 2:1. Запахло смаженим, а Андрій Тлумак кинув у бій новачка команди Бруно. Як наслідок, другу додаткову «п’ятнадцятихвилинку» наші футболісти провели на одному диханні.
Спочатку у другій грі поспіль відзначився Ігор Карпенко – а гольову під його постріл віддавав якраз Бруно. А на останніх хвилинах до фінального свистка «Волинь» вирішила підсумок матчу. Денис Кожанов навісив зі штрафного, Сергій Петько поборовся за м’яч, який у підсумку дістався Василю Курку – а вже наш захисник відправив його за призначенням та забив свій перший офіційний гол за «Волинь» – 2:3.
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