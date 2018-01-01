Суд на Волині повернув пенсіонерці труси, відібрані поліцейськими





Про це повідомляє



Під час рейду на Привокзальній площі у Ковелі місцева поліція опівдні затримала 76-річну ковельчанку, інваліда ІІІ групи, яка поблизу входу на залізничну станцію продавала нижню білизну.



У протоколі про вилучення майна у старої жінки інспектор Ковельського відділу поліції вказав: «Вилучені у Г. дві пари рожево-білих жіночих трусів без маркування та одна пара білих трусів в горошок».



За цим фактом поліцейський склав рапорт та протокол про адміністративне порушення за ч. 2 ст. 160 КУпАП, тобто за торгівлю у невстановленому місці.



У суді пенсіонерка пояснила, що здійснювала торгівлю нижньою білизною у зв’язку із складним матеріальним становищем.



Суд звільнив її від адміністративної відповідальності за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, а вилучені труси, які зберігалися у Ковельському ВП ГУНП у Волинській області, постановив повернути.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі суд звільнив від адміністративної відповідальності пенсіонерку з інвалідністю, яка продавала труси на Привокзальній площі.Про це повідомляє Район. Ковель Під час рейду на Привокзальній площі у Ковелі місцева поліція опівдні затримала 76-річну ковельчанку, інваліда ІІІ групи, яка поблизу входу на залізничну станцію продавала нижню білизну.У протоколі про вилучення майна у старої жінки інспектор Ковельського відділу поліції вказав: «Вилучені у Г. дві пари рожево-білих жіночих трусів без маркування та одна пара білих трусів в горошок».За цим фактом поліцейський склав рапорт та протокол про адміністративне порушення за ч. 2 ст. 160 КУпАП, тобто за торгівлю у невстановленому місці.У суді пенсіонерка пояснила, що здійснювала торгівлю нижньою білизною у зв’язку із складним матеріальним становищем.Суд звільнив її від адміністративної відповідальності за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, а вилучені труси, які зберігалися у Ковельському ВП ГУНП у Волинській області, постановив повернути.

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