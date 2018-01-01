Скільки отримують іі витрачають у луцькій лікарні
22 серпень, 23:00
Щороку до Луцької міської клінічної лікарні звертаються понад 42 тисячі хворих. Половина з них лікується стаціонарно. Понад 63% звернень пацієнтів є екстреними.
Про роботу лікарні 22 серпня під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови звітувалася керівник медзакладу Лариса Духневич, - повідомляє Конкурент.
Насамперед вона відзначила високу кваліфікацію персоналу: понад 86% працівників мають вищу категорію, або лікарі першої категорії. Загалом у лікарні понад тисяча працівників. Наприклад, цілодобово у закладі чергують лікарі 12 спеціальностей, тут же ж діє травмпункт і ургентна допомога 24 години на добу. Щоденно тут проводять 3550 аналізів, а реанімаційне відділення проводить аналізи цілодобово.
У 2017 році лікарі провели тут 8899 операцій, що значно вище середнього показника хірургічної активності по Волині.
Надають тут послуги і учасникам антитерористичної операції. Амбулаторно обстежено у 2017 році було 551 таких пацієнтів. У стаціонарі проліковано 129 атовців та членів їх сімей.
Робота медиків доволі важка та відповідальна, хоча й оплачується не високо. Середня заробітна плата лікарів становить менше 7 тисяч гривень.
Левова частка видатків закладу йде на виплату заробітної плати та нарахувань, інші витрати – це медикаментозне забезпечення, оплата енергоносіїв, видатки на утримання закладу та закупівлю продуктів харчування.
Не вистачає коштів і на закупівлю медикаментів. І хоча у бюджеті передбачено 15,6 грн, фактично з урахуванням коштів пацієнта є необхідність витрачати у десять разів більше. Реально покриваються витрати на утримання учасників Другої світової війни та воїнів АТО. Інші ж витрати потрібно шукати за допомогою залучених коштів благодійників, меценатів та внесків пацієнтів.
Щороку заклад залучає кошти у вигляді благодійної допомоги. При цьому частина такої допомоги не обов'язково у грошовому еквівалентів. Це можуть бути продукти, витратні матеріали тощо. Так, у 2017 році вдалося залучити майже 10 мільйонів гривень. 69,7% з залучених коштів йдуть на забезпечення діагностики та лікування, ще 19,8% на утримання закладу, а решта – для обслуговування обладнання, послуг зв'язку, охорони тощо.
При цьому, підкреслює Лариса Духневич, позабюджетні надходження складають лише 11,3% до касових видатків загального фонду бюджетних асигнувань.
Нині ж перед закладом першочерговим є закладання підготовки до другого етапу реформування галузі, реорганізація закладу у комунальне неприбуткове підприємство, добудова відділення невідкладної допомоги та оновлення обладнання.
Депутатська комісія звіт головного лікаря взяла до відома.
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Про роботу лікарні 22 серпня під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови звітувалася керівник медзакладу Лариса Духневич, - повідомляє Конкурент.
Насамперед вона відзначила високу кваліфікацію персоналу: понад 86% працівників мають вищу категорію, або лікарі першої категорії. Загалом у лікарні понад тисяча працівників. Наприклад, цілодобово у закладі чергують лікарі 12 спеціальностей, тут же ж діє травмпункт і ургентна допомога 24 години на добу. Щоденно тут проводять 3550 аналізів, а реанімаційне відділення проводить аналізи цілодобово.
У 2017 році лікарі провели тут 8899 операцій, що значно вище середнього показника хірургічної активності по Волині.
Надають тут послуги і учасникам антитерористичної операції. Амбулаторно обстежено у 2017 році було 551 таких пацієнтів. У стаціонарі проліковано 129 атовців та членів їх сімей.
Робота медиків доволі важка та відповідальна, хоча й оплачується не високо. Середня заробітна плата лікарів становить менше 7 тисяч гривень.
Левова частка видатків закладу йде на виплату заробітної плати та нарахувань, інші витрати – це медикаментозне забезпечення, оплата енергоносіїв, видатки на утримання закладу та закупівлю продуктів харчування.
Не вистачає коштів і на закупівлю медикаментів. І хоча у бюджеті передбачено 15,6 грн, фактично з урахуванням коштів пацієнта є необхідність витрачати у десять разів більше. Реально покриваються витрати на утримання учасників Другої світової війни та воїнів АТО. Інші ж витрати потрібно шукати за допомогою залучених коштів благодійників, меценатів та внесків пацієнтів.
Щороку заклад залучає кошти у вигляді благодійної допомоги. При цьому частина такої допомоги не обов'язково у грошовому еквівалентів. Це можуть бути продукти, витратні матеріали тощо. Так, у 2017 році вдалося залучити майже 10 мільйонів гривень. 69,7% з залучених коштів йдуть на забезпечення діагностики та лікування, ще 19,8% на утримання закладу, а решта – для обслуговування обладнання, послуг зв'язку, охорони тощо.
При цьому, підкреслює Лариса Духневич, позабюджетні надходження складають лише 11,3% до касових видатків загального фонду бюджетних асигнувань.
Нині ж перед закладом першочерговим є закладання підготовки до другого етапу реформування галузі, реорганізація закладу у комунальне неприбуткове підприємство, добудова відділення невідкладної допомоги та оновлення обладнання.
Депутатська комісія звіт головного лікаря взяла до відома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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