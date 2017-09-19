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На 4 місяці обмежать рух вулицею в Луцьку

На 4 місяці обмежать рух вулицею в Луцьку
Луцька влада до 23 грудня обмежить рух вулицею Кафедральною у Старому місті.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.

У зв’язку із проведенням будівельних робіт на вулиці Кафедральній, 13, із 23 серпня по 23 грудня 2018 року буде обмежено рух транспорту вулицею Кафедральною (на ділянці від вул. Братковського до вул. Драгоманова).

Відповідне розпорядження підписав секретар міськради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.


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Теги: рух транспорту, Луцьк
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