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На Волині відкрили нову пожежну станцію

На Волині відкрили нову пожежну станцію
У селі Кременець Рожищенського району офіційно відкрили новий підрозділ місцевої пожежної охорони.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Заступник начальника управління ДСНС України у Волинській області Віктор Милостивий вручив керівнику новоствореної пожежної команди ключі від пожежного автомобіля.

«Сьогоднішня подія дуже важлива для всіх мешканців громади. Належне функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони значно скоротить час прибуття вогнеборців до місця події, а отже швидше почнеться протидія вогняній стихії», - зауважив він.

Варто додати, що відкриття місцевої пожежної охорони в селі Кременець стало можливим завдяки тісній взаємодії керівництва управління ДСНС України у Волинській області та керівництва Копачівської об’єднаної територіальної громади, а працівники пройшли необхідне навчання та отримали відповідні допуски для проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж.

Відкриття Кременецької МПО створює умови перспективного розвитку громади, надає можливість забезпечити захист населення та територій від надзвичайних ситуацій, оперативно реагування на них. Адже до складу громади входить 14 сіл, 5937 мешканців яким буде вчасно надано допомогу в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Всього сьогодні в області функціонує 101 місцева пожежна команда, які є первинною ланкою у ліквідації пожеж на селі.


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Теги: пожежна безпека, Волинь
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