Водій, який збив мотоцикліста в Луцьку, відбувся легким переляком





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють



Інцидент трапився рік тому – 2 серпня 2017-го. Обвинувачений за кермомScoda Octavia A5 рухався вулицею Рівненською зі сторони проспекту Відродження. Він виїхав на смугу зустрічного руху та не надав переваги у русі мотоциклу Honda Shadow 400, який рухався назустріч. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Своєю чергою, водій мотоцикла отримав вивих лівого плеча, який згідно з висновком судово-медичної експертизи за ступенем тяжкості відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Потерпілий підтвердив слова обвинуваченого та додав, що претензій до нього не має.



Врахувавши всі обставини справи, суд визнав водія автомобіля винним та призначив покарання у виді штрафу обсягом 3400 гривень без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак, на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнив його від відбування призначеного покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій, який збив мотоцикліста на вулиці Рівненській у Луцьку, не отримав жодного покарання, оскільки суд звільнив його на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році».Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини Інцидент трапився рік тому – 2 серпня 2017-го. Обвинувачений за кермомScoda Octavia A5 рухався вулицею Рівненською зі сторони проспекту Відродження. Він виїхав на смугу зустрічного руху та не надав переваги у русі мотоциклу Honda Shadow 400, який рухався назустріч. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Своєю чергою, водій мотоцикла отримав вивих лівого плеча, який згідно з висновком судово-медичної експертизи за ступенем тяжкості відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Потерпілий підтвердив слова обвинуваченого та додав, що претензій до нього не має.Врахувавши всі обставини справи, суд визнав водія автомобіля винним та призначив покарання у виді штрафу обсягом 3400 гривень без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак, на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнив його від відбування призначеного покарання.

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