Mercedes у Луцьку врізався у Volkswagen. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня близько 17:20, - передають



За інформацією очевидців, водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Volkswagen.



Автомобілі отримали незначні ушкодження, люди не постраждали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль Mercedes на вулиці Данила Галицького врізався у Volkswagen.Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня близько 17:20, - передають Волинські новини За інформацією очевидців, водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Volkswagen.Автомобілі отримали незначні ушкодження, люди не постраждали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію