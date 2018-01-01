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Mercedes у Луцьку врізався у Volkswagen. ФОТО

Mercedes у Луцьку врізався у Volkswagen. ФОТО
У Луцьку автомобіль Mercedes на вулиці Данила Галицького врізався у Volkswagen.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня близько 17:20, - передають Волинські новини.

За інформацією очевидців, водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Volkswagen.

Автомобілі отримали незначні ушкодження, люди не постраждали.


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Теги: ДТП, Луцьк
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