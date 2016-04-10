У курортному районі Волині у 9 разів зросла рецидивна злочинність





Про це пише



Виконувач обов’язків керівника Ковельської місцевої прокуратури Ігор Філімонюк звітував про діяльність. Зокрема рівень злочинності на 10 тисяч мешканців нижчий, ніж по області (31,6 проти 50,9).



Також за вказаний період стабілізувалася криміногенна обстановка: менше обліковано злочинів в цілому та окремих категорій, зокрема, позитивних тенденцій більше, ніж негативних. Зменшення рівня злочинності (на 43,6%, або з 94 до 53), у тому числі особливо тяжких злочинів (на 33,3%, або з 3 до 2), тяжких злочинів (на 54,3%, або з 35 до 16), проти життя та здоров’я особи (на 20%, з 15 до 12), проти власності (на 48,9%, або з 45 до 23), проти безпеки руху та експлуатації транспорту (на 80%, з 5 до 1), злочинів, вчинених у групі осіб (з 1 до 0), у стані алкогольного сп’яніння (на 57,1%, або з 7 до 3).



Негативним є ріст (з 2 до 18, або на 800%) рецидивних злочинів. Це пояснюється об’єктивними причинами: звільненням значної кількості осіб з місць позбавлення волі, оскільки перераховуються терміни відбування покарання на підставі «Закону Савченко», який діяв до червня 2017 року, а також звільненням на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 6 місяців нинішнього року на території Шацького району зменшився рівень злочинності і зросла кількість рецидивних злочинів.Про це пише Район. Шацьк із посиланням на «Шацький край».Виконувач обов’язків керівника Ковельської місцевої прокуратуризвітував про діяльність. Зокрема рівень злочинності на 10 тисяч мешканців нижчий, ніж по області (31,6 проти 50,9).Також за вказаний період стабілізувалася криміногенна обстановка: менше обліковано злочинів в цілому та окремих категорій, зокрема, позитивних тенденцій більше, ніж негативних. Зменшення рівня злочинності (на 43,6%, або з 94 до 53), у тому числі особливо тяжких злочинів (на 33,3%, або з 3 до 2), тяжких злочинів (на 54,3%, або з 35 до 16), проти життя та здоров’я особи (на 20%, з 15 до 12), проти власності (на 48,9%, або з 45 до 23), проти безпеки руху та експлуатації транспорту (на 80%, з 5 до 1), злочинів, вчинених у групі осіб (з 1 до 0), у стані алкогольного сп’яніння (на 57,1%, або з 7 до 3).Негативним є ріст (з 2 до 18, або на 800%) рецидивних злочинів. Це пояснюється об’єктивними причинами: звільненням значної кількості осіб з місць позбавлення волі, оскільки перераховуються терміни відбування покарання на підставі «Закону Савченко», який діяв до червня 2017 року, а також звільненням на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році».

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