Дорогу біля Світязю хочуть зробити пішохідною
Сьогодні, 02:14
Дорогу по вулиці Жовтневій в селі Світязь у Шацькому районі, яка межує з озером, в перспективі бачать пішохідною.
Про це заявив депутат Світязької сільської ради Олександр Статкевич, - передає Район. Шацьк.
За останній рік відбулися значні позитивні зміни в інфраструктурі відпочинку на озері Світязь.
Однак на фоні чистих та облагороджених пляжів залишилися проблеми, які місцеві владці не поспішають вирішувати роками.
Поряд з відсутністю каналізування найбільшими проблемами є погана якість доріг та відсутність парковок.
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Про це заявив депутат Світязької сільської ради Олександр Статкевич, - передає Район. Шацьк.
За останній рік відбулися значні позитивні зміни в інфраструктурі відпочинку на озері Світязь.
Однак на фоні чистих та облагороджених пляжів залишилися проблеми, які місцеві владці не поспішають вирішувати роками.
Поряд з відсутністю каналізування найбільшими проблемами є погана якість доріг та відсутність парковок.
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