Дорогу біля Світязю хочуть зробити пішохідною





Про це заявив депутат Світязької сільської ради Олександр Статкевич, - передає



За останній рік відбулися значні позитивні зміни в інфраструктурі відпочинку на озері Світязь.



Однак на фоні чистих та облагороджених пляжів залишилися проблеми, які місцеві владці не поспішають вирішувати роками.



Поряд з відсутністю каналізування найбільшими проблемами є погана якість доріг та відсутність парковок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогу по вулиці Жовтневій в селі Світязь у Шацькому районі, яка межує з озером, в перспективі бачать пішохідною.Про це заявив депутат Світязької сільської ради, - передає Район. Шацьк За останній рік відбулися значні позитивні зміни в інфраструктурі відпочинку на озері Світязь.Однак на фоні чистих та облагороджених пляжів залишилися проблеми, які місцеві владці не поспішають вирішувати роками.Поряд з відсутністю каналізування найбільшими проблемами є погана якість доріг та відсутність парковок.

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