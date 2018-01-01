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Дорогу біля Світязю хочуть зробити пішохідною

Дорогу біля Світязю хочуть зробити пішохідною
Дорогу по вулиці Жовтневій в селі Світязь у Шацькому районі, яка межує з озером, в перспективі бачать пішохідною.

Про це заявив депутат Світязької сільської ради Олександр Статкевич, - передає Район. Шацьк.

За останній рік відбулися значні позитивні зміни в інфраструктурі відпочинку на озері Світязь.

Однак на фоні чистих та облагороджених пляжів залишилися проблеми, які місцеві владці не поспішають вирішувати роками.

Поряд з відсутністю каналізування найбільшими проблемами є погана якість доріг та відсутність парковок.


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Теги: Світязь, відпочинок
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