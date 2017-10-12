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Швейцарський банк заморозив російські гроші – 5 мільярдів доларів

Швейцарський банк заморозив російські гроші – 5 мільярдів доларів
Через санкції США проти РФ один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив приблизно 5 мільярдів швейцарських франків (5 мільярдів доларів), пов’язаних з Росією.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Такий крок Credit Suisse, якому належали літаки російського олігарха Олега Дерипаски та який надавав гроші російському олігархові Віктору Вексельбергу, підкреслює страх багатьох банків перед репресіями з боку Вашингтона за їхню співпрацю з підсанкційними російськими фізичними особами та організаціями.

Для російської еліти такі кроки можуть зупинити важливий шлях фінансування, а також закрити безпечну гавань для зберігання мільярдів рублів їхнього багатства, відзначає агентство.

«Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами, де б вони не працювали, щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи дотримання санкцій проти Росії», – сказала прес-секретар банку, водночас не називаючи імен власників, чиї рахунки були заморожені.

Тривалий час Швейцарія, популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності і блискучих гірськолижних курортів, стала одним з найважливіших напрямків для грошей російських багатіїв.

За даними російського центробанку, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 мільярдів доларів або 14% від загального обсягу російського транскордонного відтоку. Це майже в три рази більше, ніж надійшло в США.

Нагадаємо, 22 серпня розпочався перший етап нових американських санкцій проти Росії, які були введені через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у британському місті Солсбері.


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Теги: санкції, Росія
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