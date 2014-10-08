Верховний Суд заборонив переселенцям брати участь у місцевих виборах





Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України, розглянувши в касаційному порядку адміністративну справу за позовом до Відділу ведення Державного реєстру виборців про поновлення виборчих прав, - передає



«Право участі на місцевих виборах є лише у тих громадян України, які постійно проживають на відповідній території та мають реєстрацію постійного місця проживання на території відповідного села, селища, міста», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що до Верховного суду звернулась позивач і просила визнати незаконним рішення відповідача (Відділ ведення Державного реєстру виборців, ред.) про відмову у задоволенні заяви про зміну виборчої адреси у Державному реєстрі виборців.



Раніше позивач звернулася до відповідача із заявою про включення її до списку виборців на місцевих виборах і отримала відмову, обґрунтовану тим, що «позивачем не надані документи, що підтверджують її належність до місцевої територіальної громади». При цьому, довідка про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи не була врахована при розгляді даної заяви.



Апеляційний суд, скасувавши рішення суду першої інстанції, ухвалив постанову про відмову в задоволенні позовних вимог.



«Верховний Суд погодився з рішенням апеляційного суду з тих підстав, що право голосу на виборах депутатів міської ради, виборах міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають у межах відповідного виборчого округу», — йдеться у повідомленні.



Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця, наголошується у заяві.



«Водночас зареєстроване місце проживання не повинно бути тимчасовим», — пояснили у Верховному суді.



У Верховному суді наголосили, що тимчасова реєстрація «не може слугувати підставою щодо права участі на місцевих виборах на цій території».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реєстрація місця проживання внутрішніх переселенців є тимчасовою та не є підставою для участі на місцевих виборах в Україні.Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України, розглянувши в касаційному порядку адміністративну справу за позовом до Відділу ведення Державного реєстру виборців про поновлення виборчих прав, - передає Громадське «Право участі на місцевих виборах є лише у тих громадян України, які постійно проживають на відповідній території та мають реєстрацію постійного місця проживання на території відповідного села, селища, міста», — йдеться у повідомленні.Зазначається, що до Верховного суду звернулась позивач і просила визнати незаконним рішення відповідача (Відділ ведення Державного реєстру виборців, ред.) про відмову у задоволенні заяви про зміну виборчої адреси у Державному реєстрі виборців.Раніше позивач звернулася до відповідача із заявою про включення її до списку виборців на місцевих виборах і отримала відмову, обґрунтовану тим, що «позивачем не надані документи, що підтверджують її належність до місцевої територіальної громади». При цьому, довідка про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи не була врахована при розгляді даної заяви.Апеляційний суд, скасувавши рішення суду першої інстанції, ухвалив постанову про відмову в задоволенні позовних вимог.«Верховний Суд погодився з рішенням апеляційного суду з тих підстав, що право голосу на виборах депутатів міської ради, виборах міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають у межах відповідного виборчого округу», — йдеться у повідомленні.Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця, наголошується у заяві.«Водночас зареєстроване місце проживання не повинно бути тимчасовим», — пояснили у Верховному суді.У Верховному суді наголосили, що тимчасова реєстрація «не може слугувати підставою щодо права участі на місцевих виборах на цій території».

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