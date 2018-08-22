Портрет Путіна з’явився на презервативах. ФОТО





Про це повідомляє



Нагадаємо, російсько-грузинський збройний конфлікт розпочався навколо Південної Осетії у серпні 2008 року.



«Ми повинні пам’ятати про російську агресію та її символ Володимира Путіна!» – таку заяву напередодні випуску нової серії «гумових виробів № 2» зробили на підприємстві-виробнику.



В Aiisa при цьому пообіцяли щомісяця презентувати щоразу інший «антиокупаційний» дизайн кондомів (точніше упаковки).



Наступний буде представлений 27 вересня – у день падіння Сухумі. А потім оформлення контрацептивів оновлять 7 жовтня – в день народження Володимира Путіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Провідна компанія-виробник презервативів у Грузії Aiisa підготувала продукцію до 10-ї річниці «серпневої війни».Про це повідомляє Експрес Нагадаємо, російсько-грузинський збройний конфлікт розпочався навколо Південної Осетії у серпні 2008 року.«Ми повинні пам’ятати про російську агресію та її символ!» – таку заяву напередодні випуску нової серії «гумових виробів № 2» зробили на підприємстві-виробнику.В Aiisa при цьому пообіцяли щомісяця презентувати щоразу інший «антиокупаційний» дизайн кондомів (точніше упаковки).Наступний буде представлений 27 вересня – у день падіння Сухумі. А потім оформлення контрацептивів оновлять 7 жовтня – в день народження Володимира Путіна.

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