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Портрет Путіна з’явився на презервативах. ФОТО

Портрет Путіна з’явився на презервативах. ФОТО
Провідна компанія-виробник презервативів у Грузії Aiisa підготувала продукцію до 10-ї річниці «серпневої війни».

Про це повідомляє Експрес.

Нагадаємо, російсько-грузинський збройний конфлікт розпочався навколо Південної Осетії у серпні 2008 року.

«Ми повинні пам’ятати про російську агресію та її символ Володимира Путіна!» – таку заяву напередодні випуску нової серії «гумових виробів № 2» зробили на підприємстві-виробнику.

В Aiisa при цьому пообіцяли щомісяця презентувати щоразу інший «антиокупаційний» дизайн кондомів (точніше упаковки).

Наступний буде представлений 27 вересня – у день падіння Сухумі. А потім оформлення контрацептивів оновлять 7 жовтня – в день народження Володимира Путіна.

Портрет Путіна з’явився на презервативах. ФОТО

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Теги: курйоз
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