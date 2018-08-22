Портрет Путіна з’явився на презервативах. ФОТО
Сьогодні, 04:58
Провідна компанія-виробник презервативів у Грузії Aiisa підготувала продукцію до 10-ї річниці «серпневої війни».
Про це повідомляє Експрес.
Нагадаємо, російсько-грузинський збройний конфлікт розпочався навколо Південної Осетії у серпні 2008 року.
«Ми повинні пам’ятати про російську агресію та її символ Володимира Путіна!» – таку заяву напередодні випуску нової серії «гумових виробів № 2» зробили на підприємстві-виробнику.
В Aiisa при цьому пообіцяли щомісяця презентувати щоразу інший «антиокупаційний» дизайн кондомів (точніше упаковки).
Наступний буде представлений 27 вересня – у день падіння Сухумі. А потім оформлення контрацептивів оновлять 7 жовтня – в день народження Володимира Путіна.
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Про це повідомляє Експрес.
Нагадаємо, російсько-грузинський збройний конфлікт розпочався навколо Південної Осетії у серпні 2008 року.
«Ми повинні пам’ятати про російську агресію та її символ Володимира Путіна!» – таку заяву напередодні випуску нової серії «гумових виробів № 2» зробили на підприємстві-виробнику.
В Aiisa при цьому пообіцяли щомісяця презентувати щоразу інший «антиокупаційний» дизайн кондомів (точніше упаковки).
Наступний буде представлений 27 вересня – у день падіння Сухумі. А потім оформлення контрацептивів оновлять 7 жовтня – в день народження Володимира Путіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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