У волинянина вкрали 400 доларів на луцькій автостанції
Сьогодні, 08:31
У Луцьку на автостанції, що на вулиці Львівській, обікрали чоловіка.
Про це пише Волинь Нова.
Власник грошей – 17-річний житель села Пильгани Горохівського району.
За попередньою інформацією, барсетка лежала в автомобілі всього лиш 15 хвилин, але цього злодіям було достатньо.
Сума завданих збитків – 400 доларів.
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Про це пише Волинь Нова.
Власник грошей – 17-річний житель села Пильгани Горохівського району.
За попередньою інформацією, барсетка лежала в автомобілі всього лиш 15 хвилин, але цього злодіям було достатньо.
Сума завданих збитків – 400 доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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