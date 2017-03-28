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У волинянина вкрали 400 доларів на луцькій автостанції

У волинянина вкрали 400 доларів на луцькій автостанції
У Луцьку на автостанції, що на вулиці Львівській, обікрали чоловіка.

Про це пише Волинь Нова.

Власник грошей – 17-річний житель села Пильгани Горохівського району.

За попередньою інформацією, барсетка лежала в автомобілі всього лиш 15 хвилин, але цього злодіям було достатньо.

Сума завданих збитків – 400 доларів.

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Теги: гроші, крадіжка, Луцьк, автостанція
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