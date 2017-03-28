У волинянина вкрали 400 доларів на луцькій автостанції





Про це



Власник грошей – 17-річний житель села Пильгани Горохівського району.



За попередньою інформацією, барсетка лежала в автомобілі всього лиш 15 хвилин, але цього злодіям було достатньо.



Сума завданих збитків – 400 доларів.

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