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Курс валют у Луцьку на 23 серпня

Курс валют у Луцьку на 23 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.646, а продаж - 27.994.

Євро при купівлі становить - 31.757, при продажу - 32.523.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.426.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.850, продаж - 7.488.

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Теги: курс валют, Луцьк
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