вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові обікрали волинянку

У Львові обікрали волинянку
У Львові у волинянки з сумочки витягли смартфон. Сума завданих збитків – 4600 гривень.

Про це пише Волинь-Нова.

Зазначають, що жертва крадіїв – 61-річна горорхівчанка.

Поки жінка перебувала на площі Міцкевича, невідомий витягнув смрартфон «Samsung Galaxy J3» із її сумочки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, телефон, Львів, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині припинила роботу шахта №9
Сьогодні, 09:43
Важкопораненому волинянину потрібна допомога
Сьогодні, 09:33
У Львові обікрали волинянку
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 23 серпня
Сьогодні, 09:00
В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
У лучанки на відпочинку поцупили два телефони У лучанки на відпочинку поцупили два телефони
16 липень, 17:17
У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон
12 липень, 21:01
У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку
12 липень, 13:41
Горе-наречений: волинянин просто у залі урочистих подій поцупив телефон Горе-наречений: волинянин просто у залі урочистих подій поцупив телефон
04 липень, 23:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд
Сьогодні, 09:55
 0
Над Луцьком урочисто підняли синьо-жовтий прапор. ФОТО
Сьогодні, 09:51
 0
Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький
Сьогодні, 09:50
 0
На Волині припинила роботу шахта №9
Сьогодні, 09:43
 0
Важкопораненому волинянину потрібна допомога
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8