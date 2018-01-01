У Львові обікрали волинянку
Сьогодні, 09:08
У Львові у волинянки з сумочки витягли смартфон. Сума завданих збитків – 4600 гривень.
Про це пише Волинь-Нова.
Зазначають, що жертва крадіїв – 61-річна горорхівчанка.
Поки жінка перебувала на площі Міцкевича, невідомий витягнув смрартфон «Samsung Galaxy J3» із її сумочки.
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Про це пише Волинь-Нова.
Зазначають, що жертва крадіїв – 61-річна горорхівчанка.
Поки жінка перебувала на площі Міцкевича, невідомий витягнув смрартфон «Samsung Galaxy J3» із її сумочки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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