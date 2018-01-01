У Львові обікрали волинянку





Про це пише



Зазначають, що жертва крадіїв – 61-річна горорхівчанка.



Поки жінка перебувала на площі Міцкевича, невідомий витягнув смрартфон «Samsung Galaxy J3» із її сумочки.

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