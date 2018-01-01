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Важкопораненому волинянину потрібна допомога

Важкопораненому волинянину потрібна допомога
Військовослужбовець 14 ОМБр Станіслав Силик потребує матеріальної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Попова.

«Гранатометник 14 ОМБР, Силик Станіслав Степанович, був важкопоранений снайперською кулею 22 червня на бойовій позиції біля Попасної (Луганська обл.)...

Ворожа куля роздробила верхівку лівого тазобедренного суставу, порвала кишківник.. В важкому стані Силика гелікоптером доставили до Харківського шпиталю.. Реанімація, операція, стабілізація стану і через 2 тижні бортом на Киів», – пише жінка.

Вона зазначає, що чоловік вже два місяці прикутий до ліжка. Він лежить у відділенні гнійної хірургії Київського військового шпиталю. У нього – повністю нерухома нога та стома в животі.

«Військові лікарі розробили консиліумно план довготривалого лікування з метою відновити суглоб природнім зрощенням і уникнути операції по протезуванню... Воїн забезпечений ліками, але йому потрібна людська підтримка..

Сім‘я Станіслава живе в далекому волинському селі Кортеліси на Ратнівщини - брат і мама не мають можливості постійно приїжджати і бути поруч», – йдеться у дописі Наталії.

Вона просить знайти можливість провідати чоловіка у київському шпиталі.

«Поділіться своїм часом, домашнею їжею, добрим спілкуванням- це дуже потрібно нашим пораненим, хто далеко від дому.. Стас буде щиро вдячний, якщо ви вивезете його на каталці на вулицю на коротку прогулянку - єдину можливість подихати свіжим повітрям.

Лікар каже, що в одужання воїну допоможе 100 гр м‘яса, 100 гр риби і 100 гр сиру в день). Ще Стас буде радий журналам...

Стас хоче лише одного - стати на ноги! І ми маємо йому допомогти..», – пише волонтер.

«Силик воює з 2015 року.. Спочатку в складі 24 бригади, а з 2017 року підписав контракт в 14 ОМБР, вже після контузії...

До війни - вправний будівельник, захоплювався рибалкою, мріє знову піти до лісу по гриби.. Дасть Бог, на своїх ногах піти..

Давайте не забувати не лише в свята, але і кожен день - завдяки кому ми сьогодні не окуповані і маємо цю Незалежність», – закликає Наталія Попова.

Картка допомоги важкопораненому Станіславу Силику в Приватбанку – 5168 7427 1054 1180
Важкопораненому волинянину потрібна допомога
Важкопораненому волинянину потрібна допомога

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Теги: волинянин, АТО, ООС, війна, поранення, допомога
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