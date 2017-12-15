Над Луцьком урочисто підняли синьо-жовтий прапор. ФОТО
Сьогодні, 09:51
Поблизу Луцької міської ради відбулися урочистості з нагоди Дня Державного прапора України.
Святкування розпочалося о 9:00. Вулицю Богдана Хмельницького, яка веде до міської ради, перекрили за декілька хвилин до початку дійства.
На захід зібралися представники громадських організацій, колективів-учасників "Поліського літа з фольклором", чи не усі посадовці Луцькради. А от депутати були не в повному складі і ніби ховалися у натовпі.
Напередодні урочистостей в.о. мера міста Григорій Пустовіт жартівливо пригрозив: «Дрес-код свята – вишиванки», тож майже всі учасники дійства вбралися у вишиті сорочки або ж сукні.
«Нас об’єднують наші символи: прапор, мова, культура. І ми сьогодні кажемо, що у ворога на Сході нічого не вийде, що Україна буде у тих кордонах, у яких вона була створена у 1991 році. Україна буде жити під тими прапорами, які призначені нам історією», - сказав Пустовіт.
Опісля над міською радою під виконання оркестром українського гімну урочисто замайорів синьо-жовтий стяг.
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Святкування розпочалося о 9:00. Вулицю Богдана Хмельницького, яка веде до міської ради, перекрили за декілька хвилин до початку дійства.
На захід зібралися представники громадських організацій, колективів-учасників "Поліського літа з фольклором", чи не усі посадовці Луцькради. А от депутати були не в повному складі і ніби ховалися у натовпі.
Напередодні урочистостей в.о. мера міста Григорій Пустовіт жартівливо пригрозив: «Дрес-код свята – вишиванки», тож майже всі учасники дійства вбралися у вишиті сорочки або ж сукні.
«Нас об’єднують наші символи: прапор, мова, культура. І ми сьогодні кажемо, що у ворога на Сході нічого не вийде, що Україна буде у тих кордонах, у яких вона була створена у 1991 році. Україна буде жити під тими прапорами, які призначені нам історією», - сказав Пустовіт.
Опісля над міською радою під виконання оркестром українського гімну урочисто замайорів синьо-жовтий стяг.
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