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Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд

Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд
За розтрату коштів судитимуть колишнього в.о. технічного директора державного підприємства «Волиньвугілля».

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2015 року посадовець, подав до Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області документи з завідомо неправдивою інформацію про обсяг заборгованості з заробітної плати по відокремленому підрозділу «Шахтоуправління «Нововолинське», віднісши заборгованість по технічній одиниці, яка ліквідовувалася, до загального обсягу заборгованості, тим самим здійснивши видатки бюджетних коштів, при відсутності ознак злочину проти власності, на суму понад 3,5 млн. грн.

Крім того, протягом лютого-березня 2016 року він незаконно витратив бюджетні кошти в сумі понад 1,6 млн. грн., виділені для погашення заборгованості із зарплати працівникам, на інші цілі, для яких вони не виділялися з Державного бюджету, а саме погасив заборгованість, яка не входить до фонду оплати праці підприємства та фінансується із коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції.

Невдовзі посадовець, котрий щиро розкаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю злочинів, постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

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Теги: прокуратура, суд, Волинь, злочин, шахта
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