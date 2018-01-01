Вишиті сорочки і краватка з м'ячами: що одягнули луцькі депутати та посадовці на День прапора. ФОТО





Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10



Луцькі посадовці та депутати вбралися в ошатні вишиванки, орнаменти та квіти на яких були вигаптувані переважно білими, блакитними й червоними нитками.



У незвичній вишитій сорочці "засвітився" директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, котрий одягнув розшиту ніби "бурштиновим" бісером вишиванку.



Жінки надали перевагу вишуканим вишитим сукням синього, червоного, білого та навіть лілового кольорів.



Однак серед загальної картини людей в українському вбранні виділився обранець громади Микола Дендіберін. Він знаний у місті прихильник здорового способу життя і спорту, тож замість вишиванки обрав білий костюм та краватку з футбольними м'ячами.



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Депутат Микола Романюк і екс-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Юрій Волинець Голова фракцій ВО «Свобода» у міськраді Микола Федік Депутат Микола Дендіберін В.о мера Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук та депутат Євген Ткачук Депутат Тетяна Янчук, заступник мера Костянтин Петрочук та депутат Борис Смаль Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова Начальник управління освіти Зіновія Лещенко і Григорій Пустовіт Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик Директор департаменту культури Тетяна Гнатів Начальник служби у справах дітей Федір Шульган Директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко та директор департаменту економічної політики Олександр Озінович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочалися урочистості з нагоди одного з найважливіших свят - Дня Державного прапора.Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10 урочисто замайорів синьо-жовтий стяг Луцькі посадовці та депутати вбралися в ошатні вишиванки, орнаменти та квіти на яких були вигаптувані переважно білими, блакитними й червоними нитками.У незвичній вишитій сорочці "засвітився" директор департаменту сім'ї, молоді та спорту, котрий одягнув розшиту ніби "бурштиновим" бісером вишиванку.Жінки надали перевагу вишуканим вишитим сукням синього, червоного, білого та навіть лілового кольорів.Однак серед загальної картини людей в українському вбранні виділився обранець громади. Він знаний у місті прихильник здорового способу життя і спорту, тож замість вишиванки обрав білий костюм та краватку з футбольними м'ячами.

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