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Вишиті сорочки і краватка з м'ячами: що одягнули луцькі депутати та посадовці на День прапора. ФОТО

Вишиті сорочки і краватка з м'ячами: що одягнули луцькі депутати та посадовці на День прапора. ФОТО
В Україні розпочалися урочистості з нагоди одного з найважливіших свят - Дня Державного прапора.

Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10 урочисто замайорів синьо-жовтий стяг.

Луцькі посадовці та депутати вбралися в ошатні вишиванки, орнаменти та квіти на яких були вигаптувані переважно білими, блакитними й червоними нитками.

У незвичній вишитій сорочці "засвітився" директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, котрий одягнув розшиту ніби "бурштиновим" бісером вишиванку.

Жінки надали перевагу вишуканим вишитим сукням синього, червоного, білого та навіть лілового кольорів.

Однак серед загальної картини людей в українському вбранні виділився обранець громади Микола Дендіберін. Він знаний у місті прихильник здорового способу життя і спорту, тож замість вишиванки обрав білий костюм та краватку з футбольними м'ячами.

Передрук заборонено.
Депутат Микола Романюк і екс-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Юрій Волинець
Депутат Микола Романюк і екс-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Юрій Волинець
Голова фракцій ВО «Свобода» у міськраді Микола Федік
Голова фракцій ВО «Свобода» у міськраді Микола Федік
Депутат Микола Дендіберін
Депутат Микола Дендіберін
В.о мера Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук та депутат Євген Ткачук
В.о мера Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук та депутат Євген Ткачук
Депутат Тетяна Янчук, заступник мера Костянтин Петрочук та депутат Борис Смаль
Депутат Тетяна Янчук, заступник мера Костянтин Петрочук та депутат Борис Смаль
Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук
Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук
Вишиті сорочки і краватка з м'ячами: що одягнули луцькі депутати та посадовці на День прапора. ФОТО
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко і Григорій Пустовіт
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко і Григорій Пустовіт
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик
Директор департаменту культури Тетяна Гнатів
Директор департаменту культури Тетяна Гнатів
Начальник служби у справах дітей Федір Шульган
Начальник служби у справах дітей Федір Шульган
Директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко та директор департаменту економічної політики Олександр Озінович
Директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко та директор департаменту економічної політики Олександр Озінович

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Теги: вишиванки, луцькі депутати, Луцька міська рада
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