Вишиті сорочки і краватка з м'ячами: що одягнули луцькі депутати та посадовці на День прапора. ФОТО
Сьогодні, 10:53
В Україні розпочалися урочистості з нагоди одного з найважливіших свят - Дня Державного прапора.
Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10 урочисто замайорів синьо-жовтий стяг.
Луцькі посадовці та депутати вбралися в ошатні вишиванки, орнаменти та квіти на яких були вигаптувані переважно білими, блакитними й червоними нитками.
У незвичній вишитій сорочці "засвітився" директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, котрий одягнув розшиту ніби "бурштиновим" бісером вишиванку.
Жінки надали перевагу вишуканим вишитим сукням синього, червоного, білого та навіть лілового кольорів.
Однак серед загальної картини людей в українському вбранні виділився обранець громади Микола Дендіберін. Він знаний у місті прихильник здорового способу життя і спорту, тож замість вишиванки обрав білий костюм та краватку з футбольними м'ячами.
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Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10 урочисто замайорів синьо-жовтий стяг.
Луцькі посадовці та депутати вбралися в ошатні вишиванки, орнаменти та квіти на яких були вигаптувані переважно білими, блакитними й червоними нитками.
У незвичній вишитій сорочці "засвітився" директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, котрий одягнув розшиту ніби "бурштиновим" бісером вишиванку.
Жінки надали перевагу вишуканим вишитим сукням синього, червоного, білого та навіть лілового кольорів.
Однак серед загальної картини людей в українському вбранні виділився обранець громади Микола Дендіберін. Він знаний у місті прихильник здорового способу життя і спорту, тож замість вишиванки обрав білий костюм та краватку з футбольними м'ячами.
Передрук заборонено.
Депутат Микола Романюк і екс-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Юрій Волинець
Директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко та директор департаменту економічної політики Олександр Озінович
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