Синьо-жовтий символ: на Київському майдані Луцька урочисто підняли прапор. ФОТО

У Луцьку на Київському майдані в присутності сотень людей урочисто підняли Державний прапор України.Урочистості відбулися 23 серпня.На площі ще до початку заходів зібралися сотні людей. Гості переважно були вбрані у барвисті вишиванки та тримали в руках маленькі прапорці. Дехто прикрасив свій одяг ще й синьо-жовтими стрічками.Постанову «Про Державний Прапор України» прийняли 28 січня 1992 року. Ведучі заходу розповіли історію національного стяга, а згодом його урочисто внесли військові курсанти. Хвилиною мовчання вшанували Героїв, які віддали за Україну найдорожче – життя,а юнаки поклали квіти до пам’ятника борцям за волю та незалежність нашої країни.Цікавий флешмоб підготували працівники ОДА: під патріотичну музику з великих картонних квадратів вони складали синьо-жовтий прапор та салоган «Слава Україні». Окрім того, декламували вірші, присвячені державному символу, а ансамбль «Перевесло» із Ківерець виконав пісню.Піднімали прапор спільно голова ОДА, голова «Волинської обласної спілки учасників АТО»та очільник ГО «Військові капелани Волині». Тоді усі учасники урочистостей виконали гімн України, а прапор замайорів високо над Київським майданом.Олександр Савченко вітав усіх зі святом. Він зауважив, що під синьо-жовтим прапором наші бійці йдуть у наступ і повертаються із перемогами.«Наш діди і прадіди гордо несли цей прапор,. У деякі моменти нашої історії його ховали і передавали таємно із покоління в покоління нащадкам, дбаючи і вірячи, що цей прапор колись замайорить над територією тієї країни, якої не було, але про яку мріяли і знали, що вона буде», - зауважив посадовець. Тому він гордий, що сьогодні українці мають змогу вшановувати прапор, під яким наші бійці крок за кроком витісняють ворога. Він нагадав,що кожен має невтомно працювати під нашим прапором, аби наближати нашу перемогу.Також голова ОДА зізнався, що мріє, що скоро в кожному українському домі буде національний прапор.«Я думаю, що наша держава точно буде щаслива, коли, окрім невтомної праці у кожному будинку , на ганку, чи на балконі, буде прапор», - додав посадовець. Тож він побажав усім затишку та натхнення до праці.Завершили свято спільним виконанням гімну України. Опісля усі вітали колег із Днем прапора та дарували один одному гарний настрій.