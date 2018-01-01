Воїни волинської бригади підняли український стяг на Донбасі. ФОТО. ВІДЕО

Воїни 14 ОМБр оригінально відзначили День Державного Прапора.Про це повідомили у прес-службі бригади.Напередодні Дня Державного Прапора України військовослужбовці одного з підрозділів нашої бригади, що виконують завдання за призначенням на передовій, зробили знаковий за своєю символічністю подарунок собі й усім українцям.«Під надійним прикриттям побратимів, із істинно українськими запалом та цілеспрямованістю наш боєць із позивним Ірокез зняв встановлений неподалік ворожих позицій прапор «козачків», який, кажуть, ну дуже вже намозолив очі. А замість нього інший воїн, Кувирок, встановив синьо-жовтий прапор. Боєць зізнається, що на Донбасі підняв вже багато українських стягів, і обіцяє, що робитиме це й надалі», - йдеться у дописі.«На український землі повинен бути лише один прапор - український», - переконані бійці.«І віднині в українському небі, над українським донбаським степом, як і належить, яскравіє святий символ української державності, символ нашої національної єдності, честі та гідності, наш історичний дух, наша совість і наша незламність, знамено НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!Отож, з Днем Прапора, Україно!», – резюмують у прес-службі бригади.