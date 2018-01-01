Воїни волинської бригади підняли український стяг на Донбасі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Воїни 14 ОМБр оригінально відзначили День Державного Прапора.
Про це повідомили у прес-службі бригади.
Напередодні Дня Державного Прапора України військовослужбовці одного з підрозділів нашої бригади, що виконують завдання за призначенням на передовій, зробили знаковий за своєю символічністю подарунок собі й усім українцям.
«Під надійним прикриттям побратимів, із істинно українськими запалом та цілеспрямованістю наш боєць із позивним Ірокез зняв встановлений неподалік ворожих позицій прапор «козачків», який, кажуть, ну дуже вже намозолив очі. А замість нього інший воїн, Кувирок, встановив синьо-жовтий прапор. Боєць зізнається, що на Донбасі підняв вже багато українських стягів, і обіцяє, що робитиме це й надалі», - йдеться у дописі.
«На український землі повинен бути лише один прапор - український», - переконані бійці.
«І віднині в українському небі, над українським донбаським степом, як і належить, яскравіє святий символ української державності, символ нашої національної єдності, честі та гідності, наш історичний дух, наша совість і наша незламність, знамено НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!
Отож, з Днем Прапора, Україно!», – резюмують у прес-службі бригади.
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Про це повідомили у прес-службі бригади.
Напередодні Дня Державного Прапора України військовослужбовці одного з підрозділів нашої бригади, що виконують завдання за призначенням на передовій, зробили знаковий за своєю символічністю подарунок собі й усім українцям.
«Під надійним прикриттям побратимів, із істинно українськими запалом та цілеспрямованістю наш боєць із позивним Ірокез зняв встановлений неподалік ворожих позицій прапор «козачків», який, кажуть, ну дуже вже намозолив очі. А замість нього інший воїн, Кувирок, встановив синьо-жовтий прапор. Боєць зізнається, що на Донбасі підняв вже багато українських стягів, і обіцяє, що робитиме це й надалі», - йдеться у дописі.
«На український землі повинен бути лише один прапор - український», - переконані бійці.
«І віднині в українському небі, над українським донбаським степом, як і належить, яскравіє святий символ української державності, символ нашої національної єдності, честі та гідності, наш історичний дух, наша совість і наша незламність, знамено НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!
Отож, з Днем Прапора, Україно!», – резюмують у прес-службі бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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