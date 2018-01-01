Лежав близько двох тижнів: у захаращеній квартирі виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:33
У Києві, на вулиці Космічній, у квартирі виявили труп чоловіка.
Про це повідомляє «Інформатор», передає ТСН.
Тіло виявили у ніч на 23 серпня.
Як відомо, чоловік 1942 року народження перебував в квартирі на третьому поверсі, яка була повністю завалена мотлохом.
Близько опівночі місцеві мешканці звернулись до поліції, бо відчули їдкий запах по стояку на четвертому та п'ятому поверсі. Пізніше з'ясувалось, з якої саме квартири йшов такий «аромат».
По прибуттю правоохоронців визначили, що запах схожий на трупний. Викликали рятувальників, для того, щоб відчинити двері. Від дверей стояли пакети з непотребом, висотою майже до стелі.
Щоб знайти джерело запаху, довелося виносити пакети на сходові прольоти. У результаті, в кімнаті квартири виявили тіло чоловіка.
Смерть наступила близько двох тижнів тому, так як тіло вже почало розкладатися.
Станом на 6:00 померлого не відвезли в морг, так як виникли труднощі з його витяганням, через велику кількість мотлоху.
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Про це повідомляє «Інформатор», передає ТСН.
Тіло виявили у ніч на 23 серпня.
Як відомо, чоловік 1942 року народження перебував в квартирі на третьому поверсі, яка була повністю завалена мотлохом.
Близько опівночі місцеві мешканці звернулись до поліції, бо відчули їдкий запах по стояку на четвертому та п'ятому поверсі. Пізніше з'ясувалось, з якої саме квартири йшов такий «аромат».
По прибуттю правоохоронців визначили, що запах схожий на трупний. Викликали рятувальників, для того, щоб відчинити двері. Від дверей стояли пакети з непотребом, висотою майже до стелі.
Щоб знайти джерело запаху, довелося виносити пакети на сходові прольоти. У результаті, в кімнаті квартири виявили тіло чоловіка.
Смерть наступила близько двох тижнів тому, так як тіло вже почало розкладатися.
Станом на 6:00 померлого не відвезли в морг, так як виникли труднощі з його витяганням, через велику кількість мотлоху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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