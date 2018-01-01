У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю





Про це пише



Чоловік тричі вдарив правою ногою по ногам дитини, а потім завдав удару долонею по обличчю.



Згідно з довідкою Ковельського МТМО, нападник перебуває на обліку у лікаря-психіатра з приводу розладів особистості та поведінки внаслідок епілепсії.



За висновком судмедексперта, у неповнолітнього – гематоми із садном на стегні та гомілково-ступеневому суглобі, що за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.



За даним фактом відділом поліції відкрили кримінальне провадження.



Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 17 серпня призначили амбулаторну судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручили лікарям-експертам Волинської обласної психіатричної лікарні.



Серед іншого, вони мають з’ясувати, чи потребує чоловік примусового медичного лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Тараса Боровця 33-річний чоловік побив 14-річного хлопця з інвалідністю.Про це пише Район.Ковель Чоловік тричі вдарив правою ногою по ногам дитини, а потім завдав удару долонею по обличчю.Згідно з довідкою Ковельського МТМО, нападник перебуває на обліку у лікаря-психіатра з приводу розладів особистості та поведінки внаслідок епілепсії.За висновком судмедексперта, у неповнолітнього – гематоми із садном на стегні та гомілково-ступеневому суглобі, що за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.За даним фактом відділом поліції відкрили кримінальне провадження.Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 17 серпня призначили амбулаторну судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручили лікарям-експертам Волинської обласної психіатричної лікарні.Серед іншого, вони мають з’ясувати, чи потребує чоловік примусового медичного лікування.

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