У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю
Сьогодні, 10:46
У Ковелі на вулиці Тараса Боровця 33-річний чоловік побив 14-річного хлопця з інвалідністю.
Про це пише Район.Ковель.
Чоловік тричі вдарив правою ногою по ногам дитини, а потім завдав удару долонею по обличчю.
Згідно з довідкою Ковельського МТМО, нападник перебуває на обліку у лікаря-психіатра з приводу розладів особистості та поведінки внаслідок епілепсії.
За висновком судмедексперта, у неповнолітнього – гематоми із садном на стегні та гомілково-ступеневому суглобі, що за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.
За даним фактом відділом поліції відкрили кримінальне провадження.
Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 17 серпня призначили амбулаторну судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручили лікарям-експертам Волинської обласної психіатричної лікарні.
Серед іншого, вони мають з’ясувати, чи потребує чоловік примусового медичного лікування.
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Про це пише Район.Ковель.
Чоловік тричі вдарив правою ногою по ногам дитини, а потім завдав удару долонею по обличчю.
Згідно з довідкою Ковельського МТМО, нападник перебуває на обліку у лікаря-психіатра з приводу розладів особистості та поведінки внаслідок епілепсії.
За висновком судмедексперта, у неповнолітнього – гематоми із садном на стегні та гомілково-ступеневому суглобі, що за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.
За даним фактом відділом поліції відкрили кримінальне провадження.
Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 17 серпня призначили амбулаторну судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручили лікарям-експертам Волинської обласної психіатричної лікарні.
Серед іншого, вони мають з’ясувати, чи потребує чоловік примусового медичного лікування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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