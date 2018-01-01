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У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю

У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю
У Ковелі на вулиці Тараса Боровця 33-річний чоловік побив 14-річного хлопця з інвалідністю.

Про це пише Район.Ковель.

Чоловік тричі вдарив правою ногою по ногам дитини, а потім завдав удару долонею по обличчю.

Згідно з довідкою Ковельського МТМО, нападник перебуває на обліку у лікаря-психіатра з приводу розладів особистості та поведінки внаслідок епілепсії.

За висновком судмедексперта, у неповнолітнього – гематоми із садном на стегні та гомілково-ступеневому суглобі, що за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

За даним фактом відділом поліції відкрили кримінальне провадження.

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 17 серпня призначили амбулаторну судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручили лікарям-експертам Волинської обласної психіатричної лікарні.

Серед іншого, вони мають з’ясувати, чи потребує чоловік примусового медичного лікування.

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Теги: Ковель, Волинь, скандал, побиття, інвалідність
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