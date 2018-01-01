Розповіли, яким був боєць з Луцька Георгій Ольховський. ФОТО

На Донбасі загинув боєць з 128 бригади, який проживав у Луцьку.Про це на своїй сторінці написала волонтерНагадаємо,«Запам'ятаю твій безкінечний позитив, посмішку і слова «Все будет хорошо...» «Нам же еще Крым возвратить...» твій дім, твій Крим... Наш Крим....», – йдеться у дописі.«Це неймовірно велика втрата не лише для рідних , дітей і друзів... Це надто велика втрата для всієї України!Георгій Сергійович Ольховський... Ти наш Герой! Ти Слава, Честь і Совість нашої України! Герої не вмирають!» – пише Наталія.«Допомогти родині на поховання можна на карту ПБ– це близька подруга родини Ольховських.Інформацію про час і місце поховання повідомимо найближчим часом», – зауважила волонтер.