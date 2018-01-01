Розповіли, яким був боєць з Луцька Георгій Ольховський. ФОТО
Сьогодні, 11:00
На Донбасі загинув боєць з 128 бригади, який проживав у Луцьку.
Про це на своїй сторінці написала волонтер Наталія Прилуцька.
Нагадаємо, Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня.
«Запам'ятаю твій безкінечний позитив, посмішку і слова «Все будет хорошо...» «Нам же еще Крым возвратить...» твій дім, твій Крим... Наш Крим....», – йдеться у дописі.
«Це неймовірно велика втрата не лише для рідних , дітей і друзів... Це надто велика втрата для всієї України!
Георгій Сергійович Ольховський... Ти наш Герой! Ти Слава, Честь і Совість нашої України! Герої не вмирають!» – пише Наталія.
«Допомогти родині на поховання можна на карту ПБ Важатко Мирослава Валеріївна 5168 7573 2500 3020 – це близька подруга родини Ольховських.
Інформацію про час і місце поховання повідомимо найближчим часом», – зауважила волонтер.
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Про це на своїй сторінці написала волонтер Наталія Прилуцька.
Нагадаємо, Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня.
«Запам'ятаю твій безкінечний позитив, посмішку і слова «Все будет хорошо...» «Нам же еще Крым возвратить...» твій дім, твій Крим... Наш Крим....», – йдеться у дописі.
«Це неймовірно велика втрата не лише для рідних , дітей і друзів... Це надто велика втрата для всієї України!
Георгій Сергійович Ольховський... Ти наш Герой! Ти Слава, Честь і Совість нашої України! Герої не вмирають!» – пише Наталія.
«Допомогти родині на поховання можна на карту ПБ Важатко Мирослава Валеріївна 5168 7573 2500 3020 – це близька подруга родини Ольховських.
Інформацію про час і місце поховання повідомимо найближчим часом», – зауважила волонтер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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