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Розповіли, яким був боєць з Луцька Георгій Ольховський. ФОТО

Розповіли, яким був боєць з Луцька Георгій Ольховський. ФОТО
На Донбасі загинув боєць з 128 бригади, який проживав у Луцьку.

Про це на своїй сторінці написала волонтер Наталія Прилуцька.

Нагадаємо, Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня.

«Запам'ятаю твій безкінечний позитив, посмішку і слова «Все будет хорошо...» «Нам же еще Крым возвратить...» твій дім, твій Крим... Наш Крим....», – йдеться у дописі.

«Це неймовірно велика втрата не лише для рідних , дітей і друзів... Це надто велика втрата для всієї України!

Георгій Сергійович Ольховський... Ти наш Герой! Ти Слава, Честь і Совість нашої України! Герої не вмирають!» – пише Наталія.

«Допомогти родині на поховання можна на карту ПБ Важатко Мирослава Валеріївна 5168 7573 2500 3020 – це близька подруга родини Ольховських.

Інформацію про час і місце поховання повідомимо найближчим часом», – зауважила волонтер.
Розповіли, яким був боєць з Луцька Георгій Ольховський. ФОТО

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Теги: смерть, Герой, Донбас, Схід, Георгій Ольховський
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