На Київському майдані у Луцьку зіткнулися бус і мотоцикліст. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За словами очевидців, від удару мотоцикліста відкинуло на декілька метрів від транспортного засобу.



Очевидці одразу викликали медиків та патрульну поліцію.



Мотоцикліст живий, наразі за його життя борються медики «швидкої».



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