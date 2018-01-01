На Київському майдані у Луцьку зіткнулися бус і мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:09
У Луцьку на Київському майдані зіткнулися бус та мотоцикліст. Наразі йому надають допомогу медики.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами очевидців, від удару мотоцикліста відкинуло на декілька метрів від транспортного засобу.
Очевидці одразу викликали медиків та патрульну поліцію.
Мотоцикліст живий, наразі за його життя борються медики «швидкої».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами очевидців, від удару мотоцикліста відкинуло на декілька метрів від транспортного засобу.
Очевидці одразу викликали медиків та патрульну поліцію.
Мотоцикліст живий, наразі за його життя борються медики «швидкої».
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Коментарі 2
хоч з близьким розташуванням поліклініки пощастили
Як люди можуть ще такі тіпа шутки писати. Напевно ви просто вже не люди... водій молодий хлопець,був дуже хорошою людиною. Хай земля йому буде пухом.щирі співчуття його сім'ї,малесенький син залишився без батька. Чому Господь забирає таких хороших молодих людей... а різні придурки залишаються серед нас...щей пишуть різну єрунду...
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