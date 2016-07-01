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Камінь-Каширський район – у топі за рівнем народжуваності в області

Камінь-Каширський район – у топі за рівнем народжуваності в області
За 6 місяців цього року "щедрий лелека" приніс родинам Камінь–Каширського району 412 малюків, з яких 230 хлопчиків та 182 дівчинки.

Відразу двійнею поповнилось три родини, в одній з них уже виховувалось п’ятеро дітей, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

На кожні 1000 жителів народилось в середньому по 13 дітей.

За рівнем народжуваності район посів друге місце в області після Ківерцівського району.

Серед народжених майже дві третини – первістки та другі за порядком народження діти, 20% – треті за порядком народження діти. Ще 67 немовлят народилось у багатодітних сім’ях, двоє з них стали одинадцятими і одне – дванадцятою дитиною в родині.

Найбільше малюків (32%) з’явилось на світ у жінок віком 25–29 років, дещо менше (31% новонароджених) припало на 20–24-річних мам, 20% – на 30–34-річних.

Молодими матерями віком до 20 років народжено 17 дітей (4%), а жінками у віці 40 років і старшими – 12 (3%). Середній вік матері при народженні дитини становив 28 років.

Більшість народжених малюків ростуть і виховуються у повних сім’ях. Однак, 3% дітей народилося в одиноких матерів або в батьків, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі (в області – 10%).

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Теги: діти, статистика
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