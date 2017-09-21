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Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО

Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО
У мережі з'явилася фотографія підняття українського прапору над будівлею Луцькради, датована 1990 роком.

Світлиною на своїй сторінці у Facebook поділилася Тетяна Яцечко-Блаженко.

«Фото 15 липня 1990 р. Підняття прапора над приміщенням Луцької міської ради», - йдеться у дописі.

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Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО

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Теги: ретрофото, Луцьк, прапор
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