Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО
Сьогодні, 11:33
У мережі з'явилася фотографія підняття українського прапору над будівлею Луцькради, датована 1990 роком.
Світлиною на своїй сторінці у Facebook поділилася Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Фото 15 липня 1990 р. Підняття прапора над приміщенням Луцької міської ради», - йдеться у дописі.
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Світлиною на своїй сторінці у Facebook поділилася Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Фото 15 липня 1990 р. Підняття прапора над приміщенням Луцької міської ради», - йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Дня Незалежності України: фото волинян на подіях 1990-1991 років
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