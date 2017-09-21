Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО





Світлиною на своїй сторінці у Facebook поділилася Тетяна Яцечко-Блаженко.



«Фото 15 липня 1990 р. Підняття прапора над приміщенням Луцької міської ради», - йдеться у дописі.



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