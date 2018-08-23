Ігор Лапін та Володимир Гройсман з робочим візитом їдуть на Волинь

Ігор Лапін разом із Прем`єр-міністром України Володимиром Гройсманом їдуть з робочим візитом на Волинь.



Уряд виділяє субвенцію на соціально-економічний розвиток Волині, - пише



Саме за ініціативи народного депутата Лапіна, урядом за останні два роки було скеровано близько 40 млн. грн. коштів на будівництво школи №27, виділених за програмою соціально-економічного розвитку.



Окрім того, нагадаємо, що у 2015 році за ініціативи народного депутата Лапіна було залучено кошти соціально-економічного розвитку на ремонт двох дитячих садків та Палацу учнівської молоді, який гордо стоїть на вул. Шопена.



Також, у 2016 році 20 млн. було виділено на будівництво 27 школи, а на 3 млн. було закуплено обладнання для комп’ютерних класів на всі школи міста, а також дитячих садків.



У 2017 році 16 млн. було скеровано на 27 школу та 16 млн. на закуплення обладнання на Волинську обласну клінічну лікарню.



На початку 2018 року, за ініціативи народного депутата Ігоря Лапіна, близько 7 млн. грн. урядом було виділено за програмою соціально-економічного розвитку для закупки обладнання Луцької міської клінічної лікарні



Знаковим є те, що кошти соціально-економічного розвитку, залучаються на глобальні освітянські та медичні програми, а не на будівництво лавочок біля під’їздів.





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