Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»
Сьогодні, 12:24
У Луцьку на фасаді РЦ "Промінь" вивісили величезний прапор України.
Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.
"Сьогодні Україна святкує День прапора! Ми хочемо привітати всіх лучан та гостей міста з цим святом та запросити вас на святкування! Вже о 18:00 на площі комплексу відбудеться флеш-моб від спортивного клубу бойового мистецтва «Герць», після чого вчителі та вихованці клубу проведуть майстер-клас для усіх охочих", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.
"Сьогодні Україна святкує День прапора! Ми хочемо привітати всіх лучан та гостей міста з цим святом та запросити вас на святкування! Вже о 18:00 на площі комплексу відбудеться флеш-моб від спортивного клубу бойового мистецтва «Герць», після чого вчителі та вихованці клубу проведуть майстер-клас для усіх охочих", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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