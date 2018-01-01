Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»

У Луцьку на фасаді РЦ "Промінь" вивісили величезний прапор України.Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook."Сьогодні Україна святкує День прапора! Ми хочемо привітати всіх лучан та гостей міста з цим святом та запросити вас на святкування! Вже о 18:00 на площі комплексу відбудеться флеш-моб від спортивного клубу бойового мистецтва «Герць», після чого вчителі та вихованці клубу проведуть майстер-клас для усіх охочих", - йдеться у дописі.