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Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»

Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»
У Луцьку на фасаді РЦ "Промінь" вивісили величезний прапор України.

Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.

"Сьогодні Україна святкує День прапора! Ми хочемо привітати всіх лучан та гостей міста з цим святом та запросити вас на святкування! Вже о 18:00 на площі комплексу відбудеться флеш-моб від спортивного клубу бойового мистецтва «Герць», після чого вчителі та вихованці клубу проведуть майстер-клас для усіх охочих", - йдеться у дописі.

Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»
Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»
Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»

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Теги: Промінь, День Прапора
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