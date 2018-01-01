Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО

У Луцькому сервісному центрі МВС, що у селі Струмівка, затримали CADILLAC, який розшукували з 2016-го року.Про це повідомляє прес-служба сервісного центру.Сьогодні, 23 серпня, в сервісному центрі МВС 0741, який знаходиться в Луцькому районі, виявили викрадений транспортний засіб марки CADILLAC, 2011 року випуску. Власник автомобіля звернувся для проведення перереєстрації. Розшук було ініційовано в 2016-му році Вишгородським відділом поліції ГУНП в Київській області.У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль передано до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.