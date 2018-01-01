Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 12:39
У Луцькому сервісному центрі МВС, що у селі Струмівка, затримали CADILLAC, який розшукували з 2016-го року.
Про це повідомляє прес-служба сервісного центру.
Сьогодні, 23 серпня, в сервісному центрі МВС 0741, який знаходиться в Луцькому районі, виявили викрадений транспортний засіб марки CADILLAC, 2011 року випуску. Власник автомобіля звернувся для проведення перереєстрації. Розшук було ініційовано в 2016-му році Вишгородським відділом поліції ГУНП в Київській області.
У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль передано до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.
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Про це повідомляє прес-служба сервісного центру.
Сьогодні, 23 серпня, в сервісному центрі МВС 0741, який знаходиться в Луцькому районі, виявили викрадений транспортний засіб марки CADILLAC, 2011 року випуску. Власник автомобіля звернувся для проведення перереєстрації. Розшук було ініційовано в 2016-му році Вишгородським відділом поліції ГУНП в Київській області.
У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль передано до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.
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