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Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО

Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО
У Луцькому сервісному центрі МВС, що у селі Струмівка, затримали CADILLAC, який розшукували з 2016-го року.

Про це повідомляє прес-служба сервісного центру.

Сьогодні, 23 серпня, в сервісному центрі МВС 0741, який знаходиться в Луцькому районі, виявили викрадений транспортний засіб марки CADILLAC, 2011 року випуску. Власник автомобіля звернувся для проведення перереєстрації. Розшук було ініційовано в 2016-му році Вишгородським відділом поліції ГУНП в Київській області.

У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль передано до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.

Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО
Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО
Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО
Під Луцьком затримали елітний викрадений автомобіль. ФОТО

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Теги: Кадилак, Луцьк, розшук, сервісний центр МВС
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