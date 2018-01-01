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Волинські рятувальники здали 500 літрів крові

Волинські рятувальники здали 500 літрів крові
Волинські рятувальники взяли участь в Акції «Твоя кров рятівна!» та здали кров для українських лікарень.

Про це повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Волинській області.

Упродовж 21-22 серпня рятувальники з усієї країни брали участь у позаплановій благодійній акції «Твоя кров рятівна!» та спільними зусиллями поповнили запаси вітчизняних медзакладів близько 500 літрами крові.

Рішення щодо участі у такій акції було прийнято з огляду на те, що влітку, традиційно, виникає значна потреба у крові та її компонентах чи не у всіх лікувально-профілактичних закладах країни.

Кажуть, що донорство крові є своєрідною акцією солідарності. Адже здаючи кров, людина дає шанс на життя тому, хто його потребує.

Так, на Волині, 35 добровольців управління ДСНС України у Волинській області одночасно зголосилися стати донорами.

Волинські рятувальники здали 500 літрів крові
Волинські рятувальники здали 500 літрів крові

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Теги: кров, рятувальники
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