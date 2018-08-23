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На Волині обікрали свиноферму

На Волині обікрали свиноферму
У селі Бубнів Володимир-Волинського району із свиноферми викрали електричне обладнання.

Про це пише Володимир Медіа.

Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від жителя села про те, що у період із 22 години 21 серпня по 8 ранку 22 серпня із приміщення свиноферми викрали 2 електродвигуни та 2 редуктори.

Зловмисник проник всередину через вікно.

Сума завданих збитків становить 15 тисяч гривень.

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Теги: свиноферма, Волинь, Бубнів
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