На Волині обікрали свиноферму





Про це пише



Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від жителя села про те, що у період із 22 години 21 серпня по 8 ранку 22 серпня із приміщення свиноферми викрали 2 електродвигуни та 2 редуктори.



Зловмисник проник всередину через вікно.



Сума завданих збитків становить 15 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бубнів Володимир-Волинського району із свиноферми викрали електричне обладнання.Про це пише Володимир Медіа Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від жителя села про те, що у період із 22 години 21 серпня по 8 ранку 22 серпня із приміщення свиноферми викрали 2 електродвигуни та 2 редуктори.Зловмисник проник всередину через вікно.Сума завданих збитків становить 15 тисяч гривень.

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