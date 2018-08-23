На Волині обікрали свиноферму
Сьогодні, 13:27
У селі Бубнів Володимир-Волинського району із свиноферми викрали електричне обладнання.
Про це пише Володимир Медіа.
Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від жителя села про те, що у період із 22 години 21 серпня по 8 ранку 22 серпня із приміщення свиноферми викрали 2 електродвигуни та 2 редуктори.
Зловмисник проник всередину через вікно.
Сума завданих збитків становить 15 тисяч гривень.
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Про це пише Володимир Медіа.
Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від жителя села про те, що у період із 22 години 21 серпня по 8 ранку 22 серпня із приміщення свиноферми викрали 2 електродвигуни та 2 редуктори.
Зловмисник проник всередину через вікно.
Сума завданих збитків становить 15 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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