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На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка

На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка
У Володимирі-Волинському Opel зіткнувся із ЗАЗ Славута.

Аварія трапилася 22 серпня, на перехресті вулиць Луцька – Привокзальна, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом Opel перебував 33-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та врізався у легковик «ЗАЗ Славута», під керуванням 59-річного жителя Володимир-Волинського району.

У результаті зіткнення пасажирка «ЗАЗу», 57-річна жителька цього ж району, отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Володимир-Волинський
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