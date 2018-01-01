На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка





Аварія трапилася 22 серпня, на перехресті вулиць Луцька – Привокзальна, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



За кермом Opel перебував 33-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та врізався у легковик «ЗАЗ Славута», під керуванням 59-річного жителя Володимир-Волинського району.



У результаті зіткнення пасажирка «ЗАЗу», 57-річна жителька цього ж району, отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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