На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка
Сьогодні, 13:36
У Володимирі-Волинському Opel зіткнувся із ЗАЗ Славута.
Аварія трапилася 22 серпня, на перехресті вулиць Луцька – Привокзальна, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом Opel перебував 33-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та врізався у легковик «ЗАЗ Славута», під керуванням 59-річного жителя Володимир-Волинського району.
У результаті зіткнення пасажирка «ЗАЗу», 57-річна жителька цього ж району, отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Аварія трапилася 22 серпня, на перехресті вулиць Луцька – Привокзальна, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом Opel перебував 33-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та врізався у легковик «ЗАЗ Славута», під керуванням 59-річного жителя Володимир-Волинського району.
У результаті зіткнення пасажирка «ЗАЗу», 57-річна жителька цього ж району, отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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