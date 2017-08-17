У Нововолинську пограбували жінку

25-річна жителька Іваничівського району відкрито пограбувала мешканку Нововолинська прямо у її помешканні.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.22 серпня до правоохоронців звернулася 24-річна мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що 14 серпня за місцем її проживання зловмисниця відкрито викрала її мобільний телефон вартістю 1 тис. грн.Правоохоронці встановили причетність до даного злочину 25-річної жительки Іваничівського району. Викрадений нею телефон правоохоронці вилучили та повернуть власниці.За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.