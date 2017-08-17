У Нововолинську пограбували жінку
Сьогодні, 13:57
25-річна жителька Іваничівського району відкрито пограбувала мешканку Нововолинська прямо у її помешканні.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
22 серпня до правоохоронців звернулася 24-річна мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що 14 серпня за місцем її проживання зловмисниця відкрито викрала її мобільний телефон вартістю 1 тис. грн.
Правоохоронці встановили причетність до даного злочину 25-річної жительки Іваничівського району. Викрадений нею телефон правоохоронці вилучили та повернуть власниці.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
22 серпня до правоохоронців звернулася 24-річна мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що 14 серпня за місцем її проживання зловмисниця відкрито викрала її мобільний телефон вартістю 1 тис. грн.
Правоохоронці встановили причетність до даного злочину 25-річної жительки Іваничівського району. Викрадений нею телефон правоохоронці вилучили та повернуть власниці.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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