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У Нововолинську пограбували жінку

У Нововолинську пограбували жінку
25-річна жителька Іваничівського району відкрито пограбувала мешканку Нововолинська прямо у її помешканні.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

22 серпня до правоохоронців звернулася 24-річна мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що 14 серпня за місцем її проживання зловмисниця відкрито викрала її мобільний телефон вартістю 1 тис. грн.

Правоохоронці встановили причетність до даного злочину 25-річної жительки Іваничівського району. Викрадений нею телефон правоохоронці вилучили та повернуть власниці.

За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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Теги: грабіж, Волинь, Нововолинськ, телефон, поліція
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