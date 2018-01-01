У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку





Про це повідомив заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, – пишуть



Мотоцикліста госпіталізували із важкою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.



Нагадаємо, Ольги Бузулук, водій не впорався з керуванням.



З місця події потерпілого госпіталізувала швидка до Луцької міської клінічної лікарні, він був у важкому стані.

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