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У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку

У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку
Помер мотоцикліст, якого зранку 23 серпня збили на проспекті Волі.

Про це повідомив заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, – пишуть Волинські Новини.

Мотоцикліста госпіталізували із важкою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години. За словами речниці патрульної поліції Ольги Бузулук, водій не впорався з керуванням.

З місця події потерпілого госпіталізувала швидка до Луцької міської клінічної лікарні, він був у важкому стані.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, смерть
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