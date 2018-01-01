У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку
Сьогодні, 14:29
Помер мотоцикліст, якого зранку 23 серпня збили на проспекті Волі.
Про це повідомив заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, – пишуть Волинські Новини.
Мотоцикліста госпіталізували із важкою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години. За словами речниці патрульної поліції Ольги Бузулук, водій не впорався з керуванням.
З місця події потерпілого госпіталізувала швидка до Луцької міської клінічної лікарні, він був у важкому стані.
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Про це повідомив заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, – пишуть Волинські Новини.
Мотоцикліста госпіталізували із важкою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години. За словами речниці патрульної поліції Ольги Бузулук, водій не впорався з керуванням.
З місця події потерпілого госпіталізувала швидка до Луцької міської клінічної лікарні, він був у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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