На Волині пес прикордонників винюхав тютюнову контрабанду





Так, «зелені берети» вилучили майже дві тисяч пачок цигарок різних торгових марок, - повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.



Їх заховали у вагони з залізною рудою потяга, який прямував до Республіки Польща.



Виявити контрабанду прикордонникам допоміг службовий собака.



Вилучений товар передали працівникам фіскальної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках спецоперації «Кордон-2018» прикордонники Львівського загону У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» знайшли контрабанду сигарет.Так, «зелені берети» вилучили майже дві тисяч пачок цигарок різних торгових марок, - повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.Їх заховали у вагони з залізною рудою потяга, який прямував до Республіки Польща.Виявити контрабанду прикордонникам допоміг службовий собака.Вилучений товар передали працівникам фіскальної служби.

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