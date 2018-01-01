Щастя молодим та селфі-бум: як Гройсман гуляв центром Луцька. ФОТО

У рамках робочого візиту до Луцька Прем’єр-міністр Українизавітав на Театральний майдан, щоб поспілкуватися із містянами.Посадовець також прогулявся вулицею Лесі Українки, попив кави, а лучани встигли десятки разів заселфитися із Гройсманом або ж на тлі його охорони.Після відвідин, пообіді 23 серпня, Гройсман прибув до центру міста і одразу ж зустрів тут пару молодят, які сьогодні взяли шлюб. Посадовець, потис руки батькам та вирушив далі.У центрі Театрального майдану посадовця миттєво оточили десятки людей, а на сцені притихло «Поліське літо з фольклором». Чи не найпершою «заселфитися» із прем’єром вдалося місцевій пенсіонерці. Жінка вправно оминула охорону та попросила дозволу сфотографуватися.«В мене вже з Президентом селфі є, хай ще з прем’єром буде, до колекції», - сказала жінка.Прем’єр залюбки сфотографувався і протягом всієї прогулянки ще, напевне, сотні разів позував для фото разом із містянами. Натомість нардепита, які прогулювалися у складі делегації, сьогодні були не головними зірками.Ще на Театральному майдані до Гройсмана звернувся луцький видавець, аби роповісти йому проПаралельно поспілкуватися із прем’єром вдалося вінничанці, яка підкупила його вигуками «Я теж із Вінниці». Тож, перекинувшись кількома приязними словами, Гройсман вирушив далі.На вулиці Лесі Українки його увагу найперше привернув ярмарок, де продавали вироби із глини. Однак, як слід роздивится асортимент прем’єу не вдалося – його знову обступили охочі зробити селфі. Дехто умудрявся фотографуватися просто на ходу.На кілька хвилин посадовець зупинився біля ююної скрипальки, яка вигравала класичну мелодію, та поспілкувався із маленьким лучаниномта його мамою. Аби розмова вийшла приязнішою, Гройсман взяв хлопчика на руки.Паралельно із натовпу прем'єрові вигукували питання - стосовно пенсій, підвищення зарплат, чи сподобався йому Луцьк та коли Україна почне жити «по-людськи».Біля кафе «Бравий Швейк» перехожий попросив Гоймсмана телефоном привітатися із його співрозмовником. Згодом, аби той точно повірив, що розмовляв із посадовцем, прем’єр сфотографувався із власником телефону.Делегація жінок, які зауважили, що вони освітяни, попросили про спільне фото.«Ви любите освітян, а ми любимо вас. Підіймайте зарплату знову», - пожартувала одна із жінок.Після цього зробити селфі проскочили ще десятки людей, а хтось навіть попросив у прем'єра автограф.Користуючись нагодою, Гройсман вирішив випити еспресо у «Бравому Швейку». Побажавши усім гарного дня, посадовець вирушив далі у свій вояж вулицею Лесі Українки. Чоловіки, які спостерігали за ажіотажем довкола посадовця віддалік, піджартовували, що треба йому показувати найкраще, тому вартувало б продемонструвати і «луцькі шибениці».Протягом усієї прогулянки Гройсман бажав людям гарного відпочинку та раз-у-раз позував для фото, а часом і сам, на прохання людей, брав їхні телефони та робив селфі. Трохи далі на ярмарку до нього прийшли задоволені пенсіонери.«Дякуємо, що піклуєтеся, що хвилюєтеся за Україну. Привіт від ветеранів», - мовила жіночка та потисла руку столичного гостя.«Бачите, як відрізняюся насторої – там сварили за пенсії, а тут дякують. Треба так, щоб по всій вулиці Лесі Українки дякували», - пожартував Гройсман. На питання, від кого залеждить рівень пенсії він зауважив, що від всіх - треба, аби всі працювали та платили податки.Біля ЦНАПУ посадовця завітати до структури запросила його очільниця. Вона зауважила, що луцький ЦНАП - один із перших та кращих. Карп'як вручила йому подарунковий сертифікат на відвідини ЦНАПУ.«Завжди чекаємо на вас в гості, надаємо найбільшу кількісь послуг», - мовила вона. Гройсман поядкував, та вибачився що не може зайти, бо поспішає.Погулявшись центральною пішохідною вулицею Луцька кортеж посадовця швиденьку спакувався та вирушив далі – на зустрічі до Ковеля. Тим часом лучани активно ділитлися враженнями, що «в житті такий самий, як і по телевізору» та демонстрували вдалі селфі.