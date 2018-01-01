Волинський режисер розповів, про людей, які творять ток-шоу «Протилежний погляд»

Сергій Шараєвський розповів про те, як змінювалася передача впродовж часу існування.



Як відомо, ток-шоу виходить в ефіри вже 3,5 роки, - пише



"Пам'ятаю, як починали. Галина Падалко тоді мала ідею, яку ми потім переінакшили, перекрутили і зробили щось нове. Тоді мене познайомили з Тарасом Шкітером, який дуже переживав за проект, перепитував за кожну деталь. Тоді він ще не знав, що працює з професіоналами зі студії PravdsPRO. Я пам'ятаю, як годину телефоном розмовляв із крутою режисеркою Анастасією Колендо-Смирновою. Після розмови я вже чітко в голові бачив, яким має бути ток-шоу", – розповів Facebook Сергій Шараєвський.



Із його слів, першу передачу знімали дві години.



"Просто була настільки класна дискусія, що ми не могли її зупинити після першої години. Тому зробили пілотний випуск з двох частин. Працювали ми тоді у клубі "Visim", який вже теж історія", – написав він.



Через рік перед командою постав вибір: залишитися там само і виходити в записі чи перейти на Волинське телебачення в прямі ефіри. Згодом таки обрали "LIVE".



"І не жалкуємо. Бо з прямого ефіру слів не викинеш. Що людина сказала, те й залишиться назавжди", – зазначив Шараєвський.



"Нове місце і, значить, нові знайомства. До нас приєдналася найкраща в світі редакторка Олександра Куртєєва і прекрасна режисерка Віка Поліщук. З'явилися нові декорації від Кості Петрука. Окремо треба сказати про сценаристів, бо моя безпосередня робота – це контакт з ними. Через "сценарну кухню" ток-шоу пройшло багато людей: Юрій Ричук, Еля Серкожаєва, Андрій Лучик, Руслан Пилипчук (та інші). В кожного свій стиль, підхід до роботи. Спостеріг одне: якщо людина "матьора" в написанні, то сценарій здає в останню ніч, невчасно і обов'язково перекручують всі задумки. Звісно, від цього сценарій стає кращий майже завжди. А от початківці пишуть чітко за планом і здають все вчасно. Тому приємно бачити, як люди з початківців виростають у "профіків", – написав режисер.



Також він анонсував, що незабаром ток-шоу розпочне новий сезон. З новими героями, новими подіями і новими емоціями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Режисер програми "Протилежний Погляд LIVE"розповів про те, як змінювалася передача впродовж часу існування.Як відомо, ток-шоу виходить в ефіри вже 3,5 роки, - пише Конкурент "Пам'ятаю, як починали.тоді мала ідею, яку ми потім переінакшили, перекрутили і зробили щось нове. Тоді мене познайомили з, який дуже переживав за проект, перепитував за кожну деталь. Тоді він ще не знав, що працює з професіоналами зі студії PravdsPRO. Я пам'ятаю, як годину телефоном розмовляв із крутою режисеркою. Після розмови я вже чітко в голові бачив, яким має бути ток-шоу", – розповів Facebook Сергій Шараєвський.Із його слів, першу передачу знімали дві години."Просто була настільки класна дискусія, що ми не могли її зупинити після першої години. Тому зробили пілотний випуск з двох частин. Працювали ми тоді у клубі "Visim", який вже теж історія", – написав він.Через рік перед командою постав вибір: залишитися там само і виходити в записі чи перейти на Волинське телебачення в прямі ефіри. Згодом таки обрали "LIVE"."І не жалкуємо. Бо з прямого ефіру слів не викинеш. Що людина сказала, те й залишиться назавжди", – зазначив Шараєвський."Нове місце і, значить, нові знайомства. До нас приєдналася найкраща в світі редакторкаі прекрасна режисерка. З'явилися нові декорації від. Окремо треба сказати про сценаристів, бо моя безпосередня робота – це контакт з ними. Через "сценарну кухню" ток-шоу пройшло багато людей:(та інші). В кожного свій стиль, підхід до роботи. Спостеріг одне: якщо людина "матьора" в написанні, то сценарій здає в останню ніч, невчасно і обов'язково перекручують всі задумки. Звісно, від цього сценарій стає кращий майже завжди. А от початківці пишуть чітко за планом і здають все вчасно. Тому приємно бачити, як люди з початківців виростають у "профіків", – написав режисер.Також він анонсував, що незабаром ток-шоу розпочне новий сезон. З новими героями, новими подіями і новими емоціями.

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