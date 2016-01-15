Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО





Про це у соцмережах написала вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ростань Лариса Лончук-Денисюк.



"Оновлена школа чекає на своїх вихованців!" - йдеться у повідомленні.



Так, у навчальному закладі на підлозі намалювали персонажів мультфільмів і казок. А ще виготовили величезні паперові квіти, аби прикрасити ними школу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ростань Шацького району місцева школа готується до навчального року.Про це у соцмережах написала вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ростань"Оновлена школа чекає на своїх вихованців!" - йдеться у повідомленні.Так, у навчальному закладі на підлозі намалювали персонажів мультфільмів і казок. А ще виготовили величезні паперові квіти, аби прикрасити ними школу.

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