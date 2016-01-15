Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У селі Ростань Шацького району місцева школа готується до навчального року.
Про це у соцмережах написала вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ростань Лариса Лончук-Денисюк.
"Оновлена школа чекає на своїх вихованців!" - йдеться у повідомленні.
Так, у навчальному закладі на підлозі намалювали персонажів мультфільмів і казок. А ще виготовили величезні паперові квіти, аби прикрасити ними школу.
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Про це у соцмережах написала вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ростань Лариса Лончук-Денисюк.
"Оновлена школа чекає на своїх вихованців!" - йдеться у повідомленні.
Так, у навчальному закладі на підлозі намалювали персонажів мультфільмів і казок. А ще виготовили величезні паперові квіти, аби прикрасити ними школу.
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