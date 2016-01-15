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Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО

Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО
У селі Ростань Шацького району місцева школа готується до навчального року.

Про це у соцмережах написала вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ростань Лариса Лончук-Денисюк.

"Оновлена школа чекає на своїх вихованців!" - йдеться у повідомленні.

Так, у навчальному закладі на підлозі намалювали персонажів мультфільмів і казок. А ще виготовили величезні паперові квіти, аби прикрасити ними школу.

Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО
Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО
Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО
Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО
Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО
Капітошка, сонце і ракети «поселилися» у волинській школі. ФОТО


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Теги: школа, діти, освіта
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