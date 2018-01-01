На Волині невідомі ледь не спалили кафе. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У Нововолинську двоє невідомих намагалися підпалити зовнішній вентиляційний блок кафе «Sushi Hero».
Про повідомила співвласниця кафе Юлія Самойленко, - пише Радар.
Інцидент трапився 23 серпня о 04:23.
Полум'я могло вмить перекинутись на автомобілі, припарковані у дворі. Міг зайнятись і сам житловий будинок, де розміщено кафе, книгарня, агенція нерухомості.
Лише дивом пожежі не сталось і не було людських жертв.
Юлія розповіла, що це не перший вияв кримінального тиску на її з чоловіком бізнес. Як пише видання, нововолинські «бандюки» вже кілька разів побили її авто.
«Уперше – роки три тому, тоді (вони) стали довкола машини й лупили по ній палицями. Востаннє – три місяці тому», – йдеться у матеріалі.
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Про повідомила співвласниця кафе Юлія Самойленко, - пише Радар.
Інцидент трапився 23 серпня о 04:23.
Полум'я могло вмить перекинутись на автомобілі, припарковані у дворі. Міг зайнятись і сам житловий будинок, де розміщено кафе, книгарня, агенція нерухомості.
Лише дивом пожежі не сталось і не було людських жертв.
Юлія розповіла, що це не перший вияв кримінального тиску на її з чоловіком бізнес. Як пише видання, нововолинські «бандюки» вже кілька разів побили її авто.
«Уперше – роки три тому, тоді (вони) стали довкола машини й лупили по ній палицями. Востаннє – три місяці тому», – йдеться у матеріалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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