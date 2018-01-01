ПриватМаркет оновив конструктор сайтів для бізнесу*
Сьогодні, 18:48
Один із найбільших українських маркетплейсів «ПриватМаркет» оновив сервіс конструктора сайтів, що дозволяє малому та середньому бізнесу створювати персональні інтернет-магазини та сайти за кілька кліків без спеціальних навичок, досвіду та знань.
Тепер CMS-редактор сервісу містить понад 110 шаблонів дизайну сайта з можливістю персоналізації. Крім того, тільки сервіси ПриватМаркету дозволяють в автоматичному режимі підключити послуги інтернет-еквайрингу та продажу товарів у кредит.
«Навіть нічого не знаючи про програмування та веб-дизайн, підприємці можуть створювати в декількох кліків гарний повноцінний сайт для своєї компанії на окремому домені, – говорить керівник ПриватМаркету Сергій Жук. – Для цього потрібно зайти в меню «Мій сайт» у панелі керування профілем компанії, обрати домен та дизайн».
Конструктором можна користуватися відразу після реєстрації на ПриватМаркеті. У процесі оформлення сайта підприємці отримують хостинг, доменне ім’я, доступ до панелі редагування та клієнтську підтримку в режимі 24/7.
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Тепер CMS-редактор сервісу містить понад 110 шаблонів дизайну сайта з можливістю персоналізації. Крім того, тільки сервіси ПриватМаркету дозволяють в автоматичному режимі підключити послуги інтернет-еквайрингу та продажу товарів у кредит.
«Навіть нічого не знаючи про програмування та веб-дизайн, підприємці можуть створювати в декількох кліків гарний повноцінний сайт для своєї компанії на окремому домені, – говорить керівник ПриватМаркету Сергій Жук. – Для цього потрібно зайти в меню «Мій сайт» у панелі керування профілем компанії, обрати домен та дизайн».
Конструктором можна користуватися відразу після реєстрації на ПриватМаркеті. У процесі оформлення сайта підприємці отримують хостинг, доменне ім’я, доступ до панелі редагування та клієнтську підтримку в режимі 24/7.
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