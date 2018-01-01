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В Одесі – різанина через паркування авто: один із чоловіків помер. ФОТО

В Одесі – різанина через паркування авто: один із чоловіків помер. ФОТО
В Одесі на вулиці Космонавтів чоловік зарізав свого сусіда.

Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Трагедія сталася біля одного з житлових будинків на вул. Космонавтів в Одесі. Між сусідами раніше неодноразово виникали сварки. Один з одеситів паркував машину під вікнами квартири іншого чоловіка, часто спрацьовувала автомобільна сигналізація, що створювало громадянам незручності.

«Того вечора ситуація повторилася знову. 28-річний місцевий житель вийшов на подвір'я, зробив сусідові зауваження. Виникла сварка, потім бійка. В ході чого власник транспортного засобу наніс опоненту два удари ножем, один з них - в область серця», - розповіли в поліції.

Громадяни викликали поліцію і швидку допомогу. Поліцейські затримали зловмисника. Пораненого госпіталізували, проте чоловік помер в медустанові.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Санкцією статті за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років», - розповів т.в.о. заступника начальника Київського відділу поліції Олександр Мільчук.
В Одесі – різанина через паркування авто: один із чоловіків помер. ФОТО

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Теги: вбивство, ніж, Одеса
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