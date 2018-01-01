Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО

Прем’єр-міністр Україниу рамках візиту до Луцька побував на держаному підприємстві «Луцький ремонтний завод «Мотор» - тут йому провели екскурсію та організували зустріч із колективом.«Знайомив» прем'єра із підпиємством очільник «Мотора». Спочатку гість оглянув експозицію зразків двигунів, які ремонтують на державному підприємстві, а далі вирушив власне до цехів, де працюють спеціалісти.Директор підприємства демонстрував посадовцю зразки деталей, а той уважно їх розглядав. Опісля Гройсманвід оглядин.«Насправді, ми будемо сильними, коли будемо мати сильну економіку. Сьогодні я на цьому прекрасному, високотехнологічному підприємстві, де можна подивитися, якими технологіями володіє Україна. Найголовніше, ми не стоїмо на місці, ми йдемо вперед», - мовив посадовець.Далі він вирушив на зустріч із трудовим колективом підприємства, аби почути їхні думки.Нагадаємо, посадовець23 серпня. Після "Мотору" він вирушив до центру міста, де привітав молодят, вислухав по проблеми, а також