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Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО

Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у рамках візиту до Луцька побував на держаному підприємстві «Луцький ремонтний завод «Мотор» - тут йому провели екскурсію та організували зустріч із колективом.

«Знайомив» прем'єра із підпиємством очільник «Мотора» Володимир Маракулін. Спочатку гість оглянув експозицію зразків двигунів, які ремонтують на державному підприємстві, а далі вирушив власне до цехів, де працюють спеціалісти.

Директор підприємства демонстрував посадовцю зразки деталей, а той уважно їх розглядав. Опісля Гройсман поділився враженнями від оглядин.

«Насправді, ми будемо сильними, коли будемо мати сильну економіку. Сьогодні я на цьому прекрасному, високотехнологічному підприємстві, де можна подивитися, якими технологіями володіє Україна. Найголовніше, ми не стоїмо на місці, ми йдемо вперед», - мовив посадовець.

Далі він вирушив на зустріч із трудовим колективом підприємства, аби почути їхні думки.

Нагадаємо, посадовець прибув до міста 23 серпня. Після "Мотору" він вирушив до центру міста, де привітав молодят, вислухав по проблеми луцької "Освіти", а також прогулявся вулицею Лесі Українки.
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО

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Теги: Володимир Гройсман, Луцьк, Мотор
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