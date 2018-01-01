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Де у Луцьку люди досі сидять без гарячої води

Де у Луцьку люди досі сидять без гарячої води
Повідомили, де у Луцьку люди й далі сидять без гарячої води у домівках.

Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".

Роботи з реконструкції тепломереж тривають. Відтак, споживачі котельні на вул. Відродження, 15-б залишаються без гарячої води.

Також це стосується споживачів центрального теплового пункту на вул. Кравчука, 3-а. Про завершення робіт на об'єктах і відповідне відновлення подачі гарячої води повідомлять додатково.

"Додатково сповіщаємо про відновлення надання послуги гарячого водопостачання жителів будинків 32 та 34 на пр. Соборності. Роботи з реконструкції тепломережі поблизу НВК №26 завершені, а роботи з відновлення благоустрою тривають", - йдеться у повідомленні.

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Теги: вода, гаряча вода, Луцьктепло
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Коментарі 1
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Я вже давно поставив собі бойлера, срав я на їх ремонтні роботи і космічні ціни за гарячу воду.
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