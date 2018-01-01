Де у Луцьку люди досі сидять без гарячої води
Сьогодні, 17:48
Повідомили, де у Луцьку люди й далі сидять без гарячої води у домівках.
Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Роботи з реконструкції тепломереж тривають. Відтак, споживачі котельні на вул. Відродження, 15-б залишаються без гарячої води.
Також це стосується споживачів центрального теплового пункту на вул. Кравчука, 3-а. Про завершення робіт на об'єктах і відповідне відновлення подачі гарячої води повідомлять додатково.
"Додатково сповіщаємо про відновлення надання послуги гарячого водопостачання жителів будинків 32 та 34 на пр. Соборності. Роботи з реконструкції тепломережі поблизу НВК №26 завершені, а роботи з відновлення благоустрою тривають", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Роботи з реконструкції тепломереж тривають. Відтак, споживачі котельні на вул. Відродження, 15-б залишаються без гарячої води.
Також це стосується споживачів центрального теплового пункту на вул. Кравчука, 3-а. Про завершення робіт на об'єктах і відповідне відновлення подачі гарячої води повідомлять додатково.
"Додатково сповіщаємо про відновлення надання послуги гарячого водопостачання жителів будинків 32 та 34 на пр. Соборності. Роботи з реконструкції тепломережі поблизу НВК №26 завершені, а роботи з відновлення благоустрою тривають", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Я вже давно поставив собі бойлера, срав я на їх ремонтні роботи і космічні ціни за гарячу воду.
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