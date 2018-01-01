Де у Луцьку люди досі сидять без гарячої води

Повідомили, де у Луцьку люди й далі сидять без гарячої води у домівках.Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".Роботи з реконструкції тепломереж тривають. Відтак, споживачі котельні на вул. Відродження, 15-б залишаються без гарячої води.Також це стосується споживачів центрального теплового пункту на вул. Кравчука, 3-а. Про завершення робіт на об'єктах і відповідне відновлення подачі гарячої води повідомлять додатково."Додатково сповіщаємо про відновлення надання послуги гарячого водопостачання жителів будинків 32 та 34 на пр. Соборності. Роботи з реконструкції тепломережі поблизу НВК №26 завершені, а роботи з відновлення благоустрою тривають", - йдеться у повідомленні.