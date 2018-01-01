На Волині квартирні крадії-рецидивісти можуть загриміти на 5 років

У березні двоє злодіїв обікрали будинок ковельчанки.У кінці березня до ковельських поліцейських із заявою про крадіжку звернулася 39-річна місцева жителька, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Жінка розповіла правоохоронцям, що з її будинку у Ковелі невідомі викрали одяг та речі повсякденного вжитку, чим завдали матеріальних збитків на понад 20 тис. грн..В ході оперативно-пошукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїли двоє жителів міста Ковель, 42 та 49 років.Слід відзначити, що зловмисники уже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.Частину викрадених речей вилучили.Волинянам оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.