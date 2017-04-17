Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:31
У День прапора України в Луцьку відбувся концерт колективів чотирьох країн, які приїхали до міста на міжнародний фестиваль "Поліське літо з фольклором".
Концерт з назвою "Під прапором України" розпочався о 18:00 на Театральному майдані міста.
Так, у центрі Луцька свої номери показали різні колективи з Індії, Туреччини, Литви та України.
Учасники концерту були щедрими на гарні танці та усмішки, а глядачі - на щирі оплески.
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Концерт з назвою "Під прапором України" розпочався о 18:00 на Театральному майдані міста.
Так, у центрі Луцька свої номери показали різні колективи з Індії, Туреччини, Литви та України.
Учасники концерту були щедрими на гарні танці та усмішки, а глядачі - на щирі оплески.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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