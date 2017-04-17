Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО

У День прапора України в Луцьку відбувся концерт колективів чотирьох країн, які приїхали до міста на міжнародний фестиваль "Поліське літо з фольклором".Концерт з назвою "Під прапором України" розпочався о 18:00 на Театральному майдані міста.Так, у центрі Луцька свої номери показали різні колективи з Індії, Туреччини, Литви та України.Учасники концерту були щедрими на гарні танці та усмішки, а глядачі - на щирі оплески.