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Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО

Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
У День прапора України в Луцьку відбувся концерт колективів чотирьох країн, які приїхали до міста на міжнародний фестиваль "Поліське літо з фольклором".

Концерт з назвою "Під прапором України" розпочався о 18:00 на Театральному майдані міста.

Так, у центрі Луцька свої номери показали різні колективи з Індії, Туреччини, Литви та України.

Учасники концерту були щедрими на гарні танці та усмішки, а глядачі - на щирі оплески.

Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО
Як колоритні іноземці фестивалили у центрі Луцька. ФОТО

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Теги: Поліське літо з фольклором, фестиваль, фото
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